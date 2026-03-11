Тіла 32-річної жінки та її доньки знайшли на лісовій стежці в Дорстені. Про це повідомили в Spiegel.

Чому підліток вбив жінку з дитиною?

Речниця суду заявила, що підліток зізнався у вбивстві сусідки та її немовля. Слідчі повідомили, що хлопець бив жінку та дитину кулаками й ногами.

Місцем злочину стала лісова стежка в Дорстені, район Реклінгхаузен. Один з перехожих помітив частково роздягнене тіло 32-річної жінки, а мертву дитину згодом знайшли в кущах неподалік.

Обидві жертви отримали важкі травми голови. Згідно з вироком, до нападу на родину підліток мав статевий акт з жінкою. Чому хлопець вирішив вбити їх залишається загадкою.

16-річний підліток наступного дня повернувся на місце злочину і добровільно здався поліції. Через його малолітній вік суд проходив за закритими дверима. Хлопця засудили до 10 років позбавлення волі.

