Тіла 32-річної жінки та її доньки знайшли на лісовій стежці в Дорстені. Про це повідомили в Spiegel.
Чому підліток вбив жінку з дитиною?
Речниця суду заявила, що підліток зізнався у вбивстві сусідки та її немовля. Слідчі повідомили, що хлопець бив жінку та дитину кулаками й ногами.
Місцем злочину стала лісова стежка в Дорстені, район Реклінгхаузен. Один з перехожих помітив частково роздягнене тіло 32-річної жінки, а мертву дитину згодом знайшли в кущах неподалік.
Обидві жертви отримали важкі травми голови. Згідно з вироком, до нападу на родину підліток мав статевий акт з жінкою. Чому хлопець вирішив вбити їх залишається загадкою.
16-річний підліток наступного дня повернувся на місце злочину і добровільно здався поліції. Через його малолітній вік суд проходив за закритими дверима. Хлопця засудили до 10 років позбавлення волі.
Що ще відомо про вбивства українців за кордоном?
Федеральний суд Німеччини підтвердив вирок подружжю, яке вбило двох українок та викрало дитину. Вони вдалися до цього, щоб видати п'ятитижневе немовля однієї з них за своє.
Ігор Комаров був вбитий на Балі, що підтверджено ДНК-експертизою. Поліція Індонезії разом з українськими правоохоронцями розслідує справу. Правоохоронці зазначили, що його начебто били, катували й вимагали у сім'ї викуп у розмірі 10 мільйонів доларів.
Наприкінці серпня 2025 року в США жорстоко вбили українку Ірину Заруцьку. Дівчина зазнала множинних ножових поранень і померла на місці. Трагедія сталася у місті Шарлотт (Північна Кароліна).