Індонезійська поліція продовжує розслідувати обставини можливого вбивства 28-річного українця Ігоря Комарова. До роботи долучилися українські правоохоронці. Про це повідомив начальник відділу Головного слідчого управління Нацполіції Сергій Сторожук "Українській правді".

Слідчі Національної поліції у Дніпропетровській області відкрили кримінальне провадження за фактом ймовірного викрадення українців в Індонезії. Вони підозрюють незаконне позбавлення волі або викрадення людини та вимагання (це ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України).

В Індонезії триває розслідування кримінального провадження за тими самими фактами. Окрім того, з'ясовуються обставини вбивства українця. Ймовірно, мова йде про Ігоря Комарова.

У Нацполіції додали, що взаємодію з індонезійською поліцією налагодили через канали Інтерполу. Йде перевірка фактів вимагання коштів у родичів українця та ідентифікація виявлених людських решток на території Індонезії.

Зазначимо, смерть Ігоря Комарова раніше прокоментувала сестра Єви Мішалової, Есті Рогова. Вона написала в інстаграмі, що так і не встигла познайомитися з хлопцем. І попросила аудиторію проявити людяність до Єви.

