Наразі ця інформація не підтверджена офіційно. Подробиці про цей інцидент і що з Євою Мішаловою – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.

Так, в телеграм-пабліках з'явилися відео, на яких Ігор Комаров з видимими синцями просить допомоги. Він повідомив, що його вивезли в іншу країну, і в цьому нібито залучена "дуже серйозна організація". Чоловік заявив про серйозні травми.

Мені відрубали деякі кінцівки. В мене вже поламані ноги, ребра, пробита грудна клітка. Я вже на препаратах. В мене вже немає кінцівок. Почнеться зараження,

– сказав Ігор Комаров.

Він попросив батьків виплатити викрадачам 10 мільйонів доларів, запевнивши, що після цього його відразу відпустять.

Комаров зазначив, що запис ролика було зроблено 19 лютого.

У мережі також ширяться чутки, що Ігор нібито є сином кримінального авторитета, а його викрадення скоїли чеченці. Крім того, є інформація про викрадення іншого чоловіка – Єрмака Петровського, сина дніпровського бізнесмена Олександра Петровського, відомого під прізвиськом "Нарік". Єрмаку нібито йому вдалося втекти, але підтвердження цієї інформації наразі немає.

Що в мережі кажуть про відео Ігоря Комарова?

Думки користувачів розділилися: одні висловлюють співчуття хлопцю, інші сумніваються у правдивості відео. Деякі глядачі зазначають, що поведінка Ігоря та його синці виглядають неприродно і можуть бути постановкою.

Нове відео Ігоря Комарова

Пізніше в мережі з'явився ще один ролик, де Ігор Комаров розповідає про роботу шахрайських кол-центрів, які обманювали громадян Росії.

Він розповів, що разом з Єрмаком Петровським був власниками одного з таких центрів з 2021 року й отримував половину від прибутку.

Суть схеми, як пояснив Комаров: оператори телефонували громадянам Росії, представлялися співробітниками служби безпеки банку та пропонували переказати гроші "на безпечний рахунок".

Ці кол-центри, за словами чоловіка, діяли під "кришуванням" окремих осіб і посадовців, зокрема Олександра Петровського. Також, за словами Комарова, безпеку кол-центрам надавали співробітники СБУ та нинішній голова Одеської ОДА Сергій Лисак.

Важливо! Усю вищезазначену інформацію неможливо підтвердити чи спростувати, оскільки вона базується лише на словах самого Ігоря Комарова. Коментарів від правоохоронців наразі немає.

Зауважимо, що Єрмак Петровський фігурує у справі про збройний напад у Дніпрі. За даними порталу "Антикор" він брав участь у збройному нападі на охоронців Василя Ободенка, який є радником голови Дніпропетровської ОВА. Внаслідок інциденту один з охоронців отримав 8 кульових поранень. До цього у 2021 році в Дніпрі в кафе "Тиниця" сталася перестрілка: близько 15 молодих людей скоїли збройний напад на підприємця, генерального директора агрохолдингу "Степова" Артура Рисіна. Нападники втекли з місця подій, проте пізніше їх затримали. Серед затриманих, як повідомляє видання Цензор.НЕТ, був і Єрмак Петровський. Водночас його батька, Олександра Петровського, не раз бачили разом з тодішнім президентом Петром Порошенком. Зокрема вони з'явилися на спільному фото, яке було зроблено під час урочистої служби з нагоди отримання Україною Томосу.

У мережі пускають, що Ігоря могли знайти після того, як його дівчина Єва Мішалова опублікувала в інстаграмі допис із зазначенням їхнього місця розташування на Балі.

Що відомо про Єву Мішалову?

Сама блогерка наразі не коментувала ситуацію з бойфрендом.

Водночас її сестра Есті в інстаграмі повідомила, що Єва в безпеці, але їй зараз дуже важко.

