Українська блогерка Дар'я Валеуліна перебуває в Дубаї. Вона розповіла про ситуацію в місті на своїй сторінці в інстаграмі.
За словами блогерки, в Дубаї чутно вибухи. Повідомляють, що це збивають ракети після іранської атаки.
Над нами літають ракети. Ми щойно чули гучний звук, пишуть, що це працювало ППО. Над хмарочосами збивають іранські балістичні ракети. Закрили повітряний простір,
– повідомила Валеуліна.
Дар'я додала, що у місті спокійно, а паніки немає. Вона показалась на пляжі, де багато людей відпочивають. Водночас чутно, як літають винищувачі.
Дар'я Валеуліна про ситуацію в Дубаї: відео
Нагадаємо, також в Дубаї зараз перебуває українська співачка MamaRika. У своєму інстаграмі зірка повідомила, що з нею все гаразд.
Що відбувається в ОАЕ?
- 28 лютого в Об'єднаних Арабських Еміратах пролунали вибухи. Це сталось після того, як Іран випустив ракети по територіях країн Перської затоки. Очевидці й місцеві ЗМІ пишуть про гучні звуки як в Абу-Дабі, так і в Дубаї.
- Міністерство оборони ОАЕ підтвердило, що системи ППО перехопили кілька іранських ракет. Одна людина загинула.
- У Дубаї тим часом закрили два міжнародні аеропорти через атаки. Через це там стався колапс – тисячі пасажирів залишилися заблокованими в країні.