Українська співачка MamaRika саме перебуває в Дубаї, адже вирушила туди у зимову відпустку разом подругою та їхніми дітьми. В інстаграм-сторіз артистка розповіла про ситуацію в місті.
Співачка розповіла, що сподівалась на час відпустки забути про вибухи, але вони наздогнали її й сім'ю в Дубаї. Артистка додала, що з ними зараз все гаразд.
Коли привезла дітей відпочити від вибухів, а вони наздогнали нас тут. З нами все ок, дякую, що хвилюєтесь,
– написала MamaRika.
MamaRika про вибухи в Дубаї / Фото з інстаграм-сторіз
Зазначимо, тим часом громадян України закликають відмовитися від поїздок до Ізраїлю та країн Близького Сходу. Про це повідомили у фейсбуці МЗС України. Тим українцям, які зараз перебувають у країнах регіону, рекомендують зберігати пильність, дотримуватись заходів безпеки, мати з собою документи та стежити за повідомленнями компетентних органів.
Що відбувається на Близькому Сході?
- Уранці 28 лютого США та Ізраїль розпочали масштабну операцію проти Ірану. Основною метою є знищити іранські ракети, зокрема ядерні об'єкти та військовий флот. Іншою ціллю є головні особи іранського режиму.
- Іран почав удари у відповідь: вибухи пролунали в Ізраїлі, Катарі, Бахрейні, а також Абу-Дабі в Об'єднаних Арабських Еміратах. Там розташовані американські військові бази.
- У Дубаї та Тегерані великі черги з авто, які хочуть виїхати з міста. Окрім того, компанія Dubai Airports повідомила про закриття на невизначений термін. Рейси у міжнародних аеропортах призупинено.