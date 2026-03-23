На щастя, виконавиці з сином все ж вдалося повернутися до України, і днями вона побувала на премії MUZVAR AWARDS 2026 у Києві. Там MamaRika поспілкувалася з журналісткою "Ранку у великому місті" й розповіла про свій досвід перебування в "безпечному" Дубаї.
Співачка пояснила, що в ОАЕ їм не розповідали про небезпеку, а лише заспокоювали, що все в порядку.
Люди в холі з готелю збиралися і питали, де укриття. Вони казали: все добре, ніяких укриттів не треба, йдіть у номери. У них трошки інформаційна утопія – вони розповідають якісь хороші новини, і їм не дозволено казати, що щось не так,
– розповіла MamaRika.
MamaRika застрягла в Дубаї: що відомо?
- Співачка вирушила до Дубая разом із сином та друзями, але відпочинок виявився зовсім не таким, як планувалося. 28 лютого в регіоні загострилася напруженість через початок військової операції США та Ізраїлю проти Ірану, що призвело до обстрілів у країнах Перської затоки.
- 1 березня MamaRika повідомила, що через ситуацію в ОАЕ фактично застрягла. За її словами, уночі в Дубаї було чути вибухи. Через постійні зміни та скасування рейсів вона кілька днів шукала спосіб повернутися додому.
- Співачка навіть змушена була відкласти перші концерти свого всеукраїнського туру, заплановані на 7 та 8 березня у Південноукраїнську та Миколаєві.
- Лише 9 березня вона повідомила в інстаграмі, що нарешті повернулася до України разом із сином. MamaRika додала, що дорога додому була непростою: поїздка тривала три дні й проходила через Єгипет та Молдову, перш ніж вони дісталися до дому.