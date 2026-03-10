Вже 9 березня співачка повідомила в інстаграмі радісну новину – разом із сином вона нарешті повернулася додому. Артистка вперше розповіла, як їм вдалося повернутися до України.
MamaRika опублікувала допис із довгоочікуваним повідомленням: "Ми вдома".
Останні 3 тижні були одними з найважчих за довгий час. Ви бачили всі наші "пригоди". Мабуть, все це не просто так, і Всесвіт випробовував мене на міцність, бо так потрібно для мого росту, для того, що чекає далі. Але після такого трешу, я офіційно безстрашна і безсмертна,
– зазначила артистка.
Вона додала, що дорога додому виявилася непростою – поїздка тривала три дні й проходила через Єгипет та Молдову, перш ніж їй із сином вдалося дістатися України. MamaRika також подякувала всім, хто хвилювався за них, і окремо – своєму чоловікові Сергію Середі, який, за її словами, зробив усе можливе, щоб допомогти їм повернутися.
Рівень кортизолу падає, я вперше видихнула, виплакалась, йдемо далі,
– підсумувала виконавиця.
MamaRika застрягла з сином в Дубаї: що відомо?
- Співачка поїхала на відпочинок до Дубаю разом із сином та друзями. Однак подорож виявилася зовсім не такою, як планувалося. 28 лютого на Близькому Сході різко загострилася ситуація – після початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану під обстрілами опинилися країни регіону, зокрема держави Перської затоки.
- 1 березня артистка повідомила, що через це фактично застрягла в ОАЕ. За її словами, уночі в Дубаї було чути вибухи.
- Крім того, під час поїздки MamaRika разом із сином отруїлася. Через погане самопочуття їм довелося викликати швидку допомогу. На щастя, госпіталізація не знадобилася.
- Оскільки рейси постійно переносили, артистка кілька днів шукала спосіб повернутися до України. У зв'язку з цим MamaRika була змушена відкласти перші концерти свого всеукраїнського туру, які мали відбутися 7 та 8 березня у Південноукраїнську та Миколаєві. Співачка запевнила, що всі придбані квитки залишаються дійсними, а нові дати виступів оголосять пізніше.