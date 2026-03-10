Уже 9 марта певица сообщила в инстаграме радостную новость – вместе с сыном она наконец-то вернулась домой. Артистка впервые рассказала, как им удалось вернуться в Украину.

MamaRika опубликовала пост с долгожданным сообщением: "Мы дома".

Последние 3 недели были одними из самых тяжелых за долгое время. Вы видели все наши "приключения". Видимо, все это не просто так, и Вселенная испытывала меня на прочность, потому что так нужно для моего роста, для того, что ждет дальше. Но после такого треша, я официально бесстрашная и бессмертная,

– отметила артистка.

Она добавила, что дорога домой оказалась непростой – поездка длилась три дня и проходила через Египет и Молдову, прежде чем ей с сыном удалось добраться до Украины. MamaRika также поблагодарила всех, кто волновался за них, и отдельно – своего мужа Сергея Середу, который, по ее словам, сделал все возможное, чтобы помочь им вернуться.

Уровень кортизола падает, я впервые выдохнула, выплакалась, идем дальше,

– подытожила исполнительница.

MamaRika застряла с сыном в Дубае: что известно?