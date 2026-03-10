Уже 9 марта певица сообщила в инстаграме радостную новость – вместе с сыном она наконец-то вернулась домой. Артистка впервые рассказала, как им удалось вернуться в Украину.
MamaRika опубликовала пост с долгожданным сообщением: "Мы дома".
Последние 3 недели были одними из самых тяжелых за долгое время. Вы видели все наши "приключения". Видимо, все это не просто так, и Вселенная испытывала меня на прочность, потому что так нужно для моего роста, для того, что ждет дальше. Но после такого треша, я официально бесстрашная и бессмертная,
– отметила артистка.
Она добавила, что дорога домой оказалась непростой – поездка длилась три дня и проходила через Египет и Молдову, прежде чем ей с сыном удалось добраться до Украины. MamaRika также поблагодарила всех, кто волновался за них, и отдельно – своего мужа Сергея Середу, который, по ее словам, сделал все возможное, чтобы помочь им вернуться.
Уровень кортизола падает, я впервые выдохнула, выплакалась, идем дальше,
– подытожила исполнительница.
MamaRika застряла с сыном в Дубае: что известно?
- Певица поехала на отдых в Дубай вместе с сыном и друзьями. Однако путешествие оказалось совсем не таким, как планировалось. 28 февраля на Ближнем Востоке резко обострилась ситуация – после начала военной операции США и Израиля против Ирана под обстрелами оказались страны региона, в частности государства Персидского залива.
- 1 марта артистка сообщила, что из-за этого фактически застряла в ОАЭ. По ее словам, ночью в Дубае были слышны взрывы.
- Кроме того, во время поездки MamaRika вместе с сыном отравилась. Из-за плохого самочувствия им пришлось вызывать скорую помощь. К счастью, госпитализация не понадобилась.
- Поскольку рейсы постоянно переносили, артистка несколько дней искала способ вернуться в Украину. В связи с этим MamaRika была вынуждена отложить первые концерты своего всеукраинского тура, которые должны были состояться 7 и 8 марта в Южноукраинске и Николаеве. Певица заверила, что все приобретенные билеты остаются действительными, а новые даты выступлений объявят позже.