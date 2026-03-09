Музыканты подготовили для поклонников масштабное технологическое шоу, неожиданные совместные выступления и презентовали новый альбом, который открывает новый этап в их творчестве. Как прошел юбилейный концерт - смотрите далее в материале 24 Канала.
Вас также может заинтересовать Презентация альбома, обновленная программа и звездные гости: Дантес сыграл большой концерт в Киеве
Концертная программа получила символическое название "Я есть!". Это отсылка к дебютному альбому группы и песни, с которой три десятилетия назад началась история "Другої Ріки".
Шоу "Я есть!" предлагает философское путешествие спектром эмоций, которые важно чувствовать здесь и сейчас. Это напоминание о необходимости слышать собственный голос в нестабильном мире и позволять себе оставаться собой, несмотря на шаблоны и давление внешних правил,
– объясняла команда "Другої Ріки".
Во время концерта музыканты исполнили 30 самых известных песен группы, а также презентовали новый альбом. Среди хитов, которые прозвучали в тот вечер, – "Уже не сам", "Открывай", "Так мало здесь тебя", "Три минуты", "Секрет" и "Услышал ли ты". Эти композиции уже много лет остаются знаковыми для разных поколений украинцев.
Вместе с нынешним составом "Другої Ріки" на сцене Дворца спорта выступили и приглашенные гости. В частности, к музыкантам присоединился один из основателей группы и его бывший участник Виктор Скуратовский. Также на сцену вышли лидер группы ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта и фронтмен коллектива KARTA SVITU Иван Марунич. Как отметили сами музыканты, этот концерт стал для них легендарным.
Спасибо каждому, кто разделил этот вечер с нами. Спасибо каждому, кто присоединился к нашему сбору. Спасибо каждому, кто был рядом в течение 30 лет. Люблю вас всех,
– сказал после выступления фронтмен группы Валерий Харчишин.
Кто еще будет выступать во Дворце спорта в 2026 году?
- Jerry Heil – 4 апреля 2026 года
- Дзидзьо (Михаил Хома) – 17 апреля 2026 года
- Alena Omargalieva – 7 ноября 2026 года
- VOLKANOV – 14 ноября 2026 года
- Анна Тринчер – 20 ноября 2026 года