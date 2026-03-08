24 Канал подготовил подборку мероприятий на которые еще можно попасть, если успеть ухватить билеты. Это хороший вариант для отдыха в выходной день.

Куда пойти в Киеве 8 марта?

В Киевском культурном кластере "Краков" состоится спектакль под названием "Заказываю любовь". В главных ролях: Ирина Грищенко, Лариса Трояновская и Вячеслав Довженко. Стоимость билетов стартует от 330 гривен.

В ресторане Yosai в 16:00 начнется выступление стендап-комиков – "Стендап и вино". Билетики еще доступны. Если хотите посмеяться, то не медлите.

А в Киевской крепости пройдет театрализованный концерт "КИНО-ХИТ". На выступлении прозвучат вокально-музыкальные кино-хиты всех времен со всего мира. Заметим, что входной билет стоит 250 гривен, однако есть возрастное ограничение – 12+.

В Freedom Hall состоится спектакль "Двое на качелях", по пьесе Уильяма Гибсона. Ранее его ставили на Бродвее и он получил статус классики. В ролях: Татьяна Шляхова и Алексей Зубков. Билеты еще также доступны к покупке, но поспешите, ведь начало в 18:00.

Если хотите меньше слов, а больше звука, то "Цвета страстного танго" в Доме Архитектора идеально подойдут. Организаторы обещают еще и водную анимацию, которая станет дополнительным визуальным эффектом.

Если хотите еще больше эмоций, то не забудьте о концерте "Второй реки" во Дворце спорта. Есть хорошие новости – билеты еще в продаже, поэтому не медлите, если есть желание оторваться под легендарные хиты.

"О чем молчат мужчины или Дикарь Forever" – спектакль, который поможет взглянуть со стороны на собственную жизнь. Организаторы обещают много смеха и положительных эмоций. Начало в 18:00 в театре "Личности".

8 марта также состоится 90-минутная 90-минутная постановка "Все возможно" в Киевском культурном кластере "Краков". Это комедийный спектакль, как один случай может объединить разные судьбы.

В КИТе (ВДНХ) певец "DANTES презентует новый EP на большом весеннем концерте". У вас еще есть возможность приобрести билет, однако наименьшая сумма, которую можно заплатить – 1490 гривен.

Также в Caribbean Club запланирован концерт украинской певицы LAMA. В программе обещают такие песни: "Мені так треба", "Літак", "Моє серце", "Знаєш, як болить", "Ангел", "Мій милий", "Привіт, привіт", "Сильні люди", "Тішу" и другие.

И поверьте, это еще далеко не все события, которые запланированы на сегодня, 8 марта. Украинская столица буквально кипит вариантами, как провести выходные. Поэтому, если не знаете, как организовать свой досуг, то эти варианты точно должны подойти.