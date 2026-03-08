24 Канал підготував добірку заходів на які ще можна потрапити, якщо встигнути вхопити квитки. Це гарний варіант для відпочинку у вихідний день.

Куди піти в Києві 8 березня?

У Київському культурному кластері "Краків" відбудеться вистава під назвою "Замовляю любов". У головних ролях: Ірина Грищенко, Лариса Трояновська та Вячеслав Довженко. Вартість квитків стартує від 330 гривень.

У ресторані Yosai о 16:00 розпочнеться виступ стендап-коміків – "Стендап і вино". Квиточки ще доступні. Якщо хочете посміятись, то не баріться.

А у Київській фортеці пройде театралізований концерт "КІНО-ХІТ". На виступі прозвучать вокально-музичні кіно-хіти всіх часів з усього світу. Зауважимо, що вхідний квиток коштує 250 гривень, однак є вікове обмеження – 12+.

У Freedom Hall відбудеться спектакль "Двоє на гойдалках", за п'єсою Вільяма Гібсона. Раніше його ставили на Бродвеї й він отримав статус класики. У ролях: Тетяна Шляхова та Олексій Зубков. Квитки ще також доступні до покупки, але поспішіть, адже початок о 18:00.

Якщо бажаєте менше слів, а більше звуку, то "Кольори пристрасного танго" у Будинку Архітектора ідеально підійдуть. Організатори обіцяють ще й водну анімацію, яка стане додатковим візуальним ефектом.

Якщо хочете ще більше емоцій, то не забудьте про концерт "Другої ріки" у Палаці спорту. Маємо гарні новини – квитки ще у продажі, тому не баріться, якщо маєте бажання відірватись під легендарні хіти.

"Про що мовчать чоловіки або Дикун Forever" – спекталь, який допоможе поглянути збоку на власне життя. Організатори обіцяють багато сміху й позитивних емоцій. Початок о 18:00 у театрі "Особистості".

8 березня також відбудеться 90-хвилинна постановка "Усе можливо" у Київському культурному кластері "Краків". Це комедійна вистава, як один випадок може об'єднати різні долі.

У КИТі (ВДНГ) співак "DANTES презентує новий EP на великому весняному концерті". У вас ще є можливість придбати квиток, однак найменша сума, яку можна заплатити – 1490 гривень.

Також у Caribbean Club запланованиий концерт української співачки LAMA. У програмі обіцяють такі пісні: "Мені так треба", "Літак", "Моє серце", "Знаєш, як болить", "Ангел", "Мій милий", "Привіт, привіт", "Сильні люди", "Тішу" та інші.

І повірте, це ще далеко не всі події, які заплановані на сьогодні, 8 березня. Українська столиця буквально кипить варіантами, як провести вихідні. Тож, якщо не знаєте, як організувати своє дозвілля, то ці варіанти точно мають підійти.