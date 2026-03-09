Музиканти підготували для шанувальників масштабне технологічне шоу, несподівані спільні виступи та презентували новий альбом, який відкриває новий етап у їхній творчості. Як минув ювілейний концерт — дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.

Вас також може зацікавити Презентація альбому, оновлена програма й зіркові гості: Дантес відіграв великий концерт у Києві

Концертна програма отримала символічну назву "Я є!". Це відсилання до дебютного альбому гурту та пісні, з якої три десятиліття тому почалася історія "Другої Ріки".

Шоу "Я є!" пропонує філософську мандрівку спектром емоцій, які важливо відчувати тут і зараз. Це нагадування про необхідність чути власний голос у нестабільному світі та дозволяти собі залишатися собою, попри шаблони й тиск зовнішніх правил,

– пояснювала команда "Другої Ріки".

Під час концерту музиканти виконали 30 найвідоміших пісень гурту, а також презентували новий альбом. Серед хітів, які прозвучали того вечора, – "Вже не сам", "Відчиняй", "Так мало тут тебе", "Три хвилини", "Секрет" та "Чи ти почув". Ці композиції вже багато років залишаються знаковими для різних поколінь українців.

Разом із нинішнім складом "Другої Ріки" на сцені Палацу спорту виступили й запрошені гості. Зокрема, до музикантів приєднався один із засновників гурту та його колишній учасник Віктор Скуратовський. Також на сцену вийшли лідер гурту ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта та фронтмен колективу KARTA SVITU Іван Марунич. Як зазначили самі музиканти, цей концерт став для них легендарним.

Дякую кожному, хто розділив цей вечір з нами. Дякую кожному, хто долучився до нашого збору. Дякую кожному, хто був поруч протягом 30 років. Люблю вас усіх,

– сказав після виступу фронтмен гурту Валерій Харчишин.

Хто ще виступатиме у Палаці спорту у 2026 році?