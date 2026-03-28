Джамала

Jamala презентувала студійний альбом "Рух мій". Це відверта рефлексія про стосунки, самотність та трансформацію внутрішнього світу. "Тут багато ніжності, багато любові, але разом з тим – нова я, більш різка", – зізналася Джа. Загалом альбом містить 10 історій і 1 бонус-трек, які створювалися у різні періоди життя артистки – від демо понад п'ять років тому до свіжих композицій, що відображають сьогоднішній стан Джамали.

Jerry Heil

Виконавиця випустила повну версію пісні "Привіт. Hello", яка стала вірусною завдяки рекламі ПриватБанку та Mastercard. Трек закликає бути собою, цінувати момент і вірити у власні сили. Як пояснила сама артистка, ця пісня – нагадування не чекати "слушного моменту", а діяти вже сьогодні.

Володимир Дантес

Співак презентував оновлену версію синглу "Лайки", який раніше, у 2021 році, вийшов російською мовою. Тепер композиція звучить українською.

"Друга Ріка"

Гурт запрем'єрив кліп на композицію "7'Я в онлайні", що увійде до нового альбому колективу, реліз якого запланований на весну. Пісня розповідає про родинні зв'язки та любов між людьми, розділеними війною, службою чи відстанню.

Тому, кого любиш, – подзвони. Якщо хочеш попросити вибачення, зроби це зараз. Завтра може бути так, що телефонувати вже не буде кому,

– наголосив фронтмен "Другої Ріки" Валерій Харчишин.

До речі, в кліпі на пісню "7'Я в онлайні" знялися парамедикиня та військовослужбовиця Юлія "Тайра" Паєвська, волонтерка Тата Кеплер, письменник і музикант Сергій Жадан, лідер ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта та інші.

Schmalgauzen

Колектив представив сингл "Король", який є частиною вистави "Твій Віль", однієї з найпопулярніших концертних програм гурту. У композиції музиканти залишаються вірними своєму фірмовому стилю: без дуетів і експериментів, з акцентом на поетичність та хуліганську енергію.

JULIK

Співак випустив ліричну композицію "Все віддам" про справжні почуття, відданість і людей, заради яких хочеться ризикувати.

Влад Дарівн та Сергій Лазановський

Артисти записали емоційний дует "Трембіта знає". У композиції музиканти поєднали українсько-циганські мотиви та енергетику гір, створивши цікаве звучання.

STASYA

Виконавиця представила трек "Туди де просто", присвячений дитинству та простим радощам життя. Це історія про двір, друзів, ігри без телефонів і безтурботний сміх, коли єдине, що хвилює, – щоб не покликали додому занадто рано.

THE OLEG

Блогер та артист випустив пісню "Молодість", яка передає всю яскравість і шаленість цього періоду життя – коли серце б'ється швидше, почуття накривають без попередження, а світ здається більшим і яскравішим.

