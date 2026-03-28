Джамала

Jamala презентовала студийный альбом "Рух мій". Это откровенная рефлексия об отношениях, одиночестве и о трансформации внутреннего мира. "Здесь много нежности, много любви, но вместе с тем – новая я, более резкая", – призналась Джа. Всего альбом содержит 10 историй и 1 бонус-трек, которые создавались в разные периоды жизни артистки – от демо более пяти лет назад до свежих композиций, отражающих сегодняшнее состояние Джамалы.

Jerry Heil

Исполнительница выпустила полную версию песни "Привіт. Hello", которая стала вирусной благодаря рекламе ПриватБанка и Mastercard. Трек призывает быть собой, ценить момент и верить в собственные силы. Как объяснила сама артистка, эта песня – напоминание не ждать "подходящего момента", а действовать уже сегодня.

Владимир Дантес

Певец презентовал обновленную версию сингла "Лайки", который ранее, в 2021 году, вышел на русском языке. Теперь композиция звучит на украинском.

"Друга Ріка"

Группа запремьерила клип на композицию "7'Я в онлайні", что войдет в новый альбом коллектива, релиз которого запланирован на весну. Песня рассказывает о родственных связях и любви между людьми, разделенными войной, службой или расстоянием.

Тому, кого любишь, – позвони. Если хочешь попросить прощения, сделай это сейчас. Завтра может быть так, что звонить уже не будет кому,

– отметил фронтмен "Другої Ріки" Валерий Харчишин.

Кстати, в клипе на песню "7'Я в онлайні" снялись парамедик и военнослужащая Юлия "Тайра" Паевская, волонтер Тата Кеплер, писатель и музыкант Сергей Жадан, лидер ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта и другие.

Schmalgauzen

Коллектив представил сингл "Король", который является частью спектакля "Твій Віль", одной из самых популярных концертных программ группы. В композиции музыканты остаются верными своему фирменному стилю: без дуэтов и экспериментов, с акцентом на поэтичность и хулиганскую энергию.

JULIK

Певец выпустил лирическую композицию "Все віддам" о настоящих чувствах, о преданности и людей, ради которых хочется рисковать.

Влад Даривн и Сергей Лазановский

Артисты записали эмоциональный дуэт "Трембіта знає". В композиции музыканты соединили украинско-цыганские мотивы и энергетику гор, создав интересное звучание.

STASYA

Исполнительница представила трек "Туди де просто", посвященный детству и простым радостям жизни. Это история о дворе, друзьях, играх без телефонов и беззаботном смехе, когда единственное, что волнует, – чтобы не позвали домой слишком рано.

THE OLEG

Блогер и артист выпустил песню "Молодість", которая передает всю яркость и безумство этого периода жизни – когда сердце бьется быстрее, чувства накрывают без предупреждения, а мир кажется больше и ярче.

