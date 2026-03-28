Недавно артист высказался довольно неоднозначно относительно своей личной жизни. Эти мысли он озвучил в "Проекте 30+", что выходит на ютуб-канале Рамины Эсхакзай.
Музыкант признался, что его взгляды изменились: если раньше ему хотелось открыто говорить об отношениях и демонстрировать их публике, то теперь он больше склоняется к тому, что личная жизнь должна оставаться частной.
Мне кажется, что делать отношения публичными – это уже точно нет. Я изменился. Раньше хотелось об этом разговаривать, чтобы все видели, какие у вас отношения, а сейчас это уже... Личное это личное. А с другой стороны – как это скрывать?,
– отметил Владимир Дантес.
Такие слова певца лишь усилили предположения о возможном разрыве пары, ведь ранее они с Кацуриной довольно активно делились совместными моментами в соцсетях.
Что известно об отношениях Даши Кацуриной и Владимира Дантеса?
- Впервые они официально подтвердили роман в сентябре 2022 года.
- Даша и Владимир проводили много времени вместе, в том числе и в кругу детей Кацуриной. Артист познакомил возлюбленную со своей семьей, и они иногда собирались все вместе.
- Дизайнер также признавалась, что намекала Владимиру на свадьбу. Однако уже в августе 2025 года в медиа начали появляться слухи о разрыве пары.
- Основанием для этого стало то, что Даша и Владимир перестала публиковать совместные фото и видео. Кроме того, Кацурина рассказывала подписчикам о новых приложениях, которыми пользуется, среди которых оказался и сервис для знакомств.
- В то же время Кацурина и Дантес пока никак не комментируют слухи о расставании.