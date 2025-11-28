В своем телеграм-канале Кацурина опубликовала сообщение, в котором намекнула, что теперь холостячка, передает 24 Канал.

Даша Кацурина поделилась с подписчиками приложениями, которые открыла для себя за последнее время. Среди них – приложение для знакомств. В то же время официально слухи о расставании с Владимиром Дантесом она не подтвердила.

Даша Кацурина пользуется приложением для знакомств / Скриншот с телеграмм-канала бизнесвумен

Для справки! Raya – это частная социальная сеть, которая доступна только для пользователей IOS. Сначала ее представили как приложение для знакомств, но впоследствии функционал расширили: появилась возможность налаживать деловые контакты в индустрии развлечений. Чтобы присоединиться к Raya, нужно получить приглашение от участника и одобрение от специального комитета.

Что известно о личной жизни Дантеса и Кацуриной?