У своєму телеграм-каналі Кацуріна опублікувала допис, в якому натякнула, що тепер холостячка, передає 24 Канал.

Даша Кацуріна поділилась з підписниками додатками, які відкрила для себе за останній час. Серед них – додаток для знайомств. Водночас офіційно чутки про розставання з Володимиром Дантесом вона не підтвердила.

Даша Кацуріна користується додатком для знайомств / Скриншот з телеграм-каналу бізнесвумен

Для довідки! Raya – це приватна соціальна мережа, що доступна лише для користувачів IOS. Спершу її представили як додаток для знайомств, але згодом функціонал розширили: з'явилась можливість налагоджувати ділові контакти в індустрії розваг. Щоб приєднатися до Raya, потрібно отримати запрошення від учасника і схвалення від спеціального комітету.

Що відомо про особисте життя Дантеса і Кацуріної?