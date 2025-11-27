Подробицями Зібров поділився у проєкті "30+", пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Раміни Есхакзай. Першу дружину співака звати Тетяна Самофалова.
Павло Зібров і Тетяна Самофалова познайомилися під час навчання у консерваторії. Вона – піаністка і на рік молодша за співака. Батько жінки – заслужений артист України.
Подивився, закохався, почав зустрічатися,
– розповів Зібров.
Після закінчення консерваторії Зібров пішов до армії. За словами чоловіка, Тетяна "цей час не витримала". Жінка почала викладати при капелі бандуристів, де в неї закохався на три роки молодший студент Костянтин.
Вона не сказала, що розлюбила мене. Я прийшов з армії, а вона вже була вагітна. Я думаю, що від мене (сміється – 24 Канал). У травні я повернувся з армії й вже стосунки були не ті. Коли я в самоволку навіть бігав, щось не те було,
– пригадав народний артист України.
Павло Миколайович не знав про Костянтина. Потім йому сказали, що Тетяна закохалася в студента, однак співак не вірив. Уже тоді в пари народився син Сергій.
Коли я хотів забрати її з пологового, говорила: "Не треба, мене батько забере". Вона посварилася зі мною. Я думав, що образив її. Все-таки приїхали, забрали з пологового, але вже стосунків не було. Ми ще певний період жили з її батьками, по різних кімнатах. Я бачив, що життя немає, погано не душі,
– зізнався Павло Миколайович.
Одного разу співак проходив повз капелу бандуристів, де викладала Тетяна, і побачив, що вона йде за руки з якимось хлопцем. Зібров зрозумів, що дружина закохалася в іншого.
Я сховався за дерево і дивився на них. У мене теліпало серце. Я підбіг до нього, порвав йому плащ, розцарапав, у нас бійка була. Я в цей вечір прийшов, зібрав валізу, платівки й книжки, подзвонив другу. Він на жигулях приїхав до мене, кажу: "Перевозь мене",
– поділився співак.
Павло Миколайович зізнався, що зрада коханої стала для нього трагедією. Він переживав за сина. Близько 8 місяців співак випивав, також почав сильно палити.
Що відомо про другий шлюб Павла Зіброва?
Другу дружину Павла Зіброва звати Марина. Вони вже 32 роки разом. Закохані одружилися у серпня 1994 році, а в лютому 1997 в них народилася донька Діана.
В нещодавньому інтерв'ю Маші Єфросиніній Зібров зізнався, що в них з Мариною не було криз. Ба більше, співак заявив, що ніколи не відчував, щоб дружина його ревнувала.
За словами артиста, Марина звикла, що навколо чоловіка багато жінок і до того, що він приділяє їм увагу: "Спочатку десь перший рік, можливо, другий були оці тьорки, потім вона зрозуміла, що це така манера в артистів".