Подробностями Зибров поделился в проекте "30+", пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Рамины Эсхакзай. Первую жену певца зовут Татьяна Самофалова.

Читайте также Павел Зибров заявил, что под его легендарными усами есть татуировки

Павел Зибров и Татьяна Самофалова познакомились во время учебы в консерватории. Она – пианистка и на год моложе певца. Отец женщины – заслуженный артист Украины.

Посмотрел, влюбился, начал встречаться,

– рассказал Зибров.

После окончания консерватории Зибров ушел в армию. По словам мужчины, Татьяна "это время не выдержала". Женщина начала преподавать при капелле бандуристов, где в нее влюбился на три года младший студент Константин.

Она не сказала, что разлюбила меня. Я пришел из армии, а она уже была беременна. Я думаю, что от меня (смеется – 24 Канал). В мае я вернулся из армии и уже отношения были не те. Когда я в самоволку даже бегал, что-то не то было,

– вспомнил народный артист Украины.

Павел Николаевич не знал о Константине. Потом ему сказали, что Татьяна влюбилась в студента, однако певец не верил. Уже тогда у пары родился сын Сергей.

Когда я хотел забрать ее из роддома, говорила: "Не надо, меня отец заберет". Она поссорилась со мной. Я думал, что обидел ее. Все-таки приехали, забрали из роддома, но уже отношений не было. Мы еще определенный период жили с ее родителями, по разным комнатам. Я видел, что жизни нет, плохо не душе,

– признался Павел Николаевич.

Однажды певец проходил мимо капеллы бандуристов, где преподавала Татьяна, и увидел, что она идет за руки с каким-то парнем. Зибров понял, что жена влюбилась в другого.

Я спрятался за дерево и смотрел на них. У меня тряслось сердце. Я подбежал к нему, порвал ему плащ, расцарапал, у нас драка была. Я в этот вечер пришел, собрал чемодан, пластинки и книжки, позвонил другу. Он на жигулях приехал ко мне, говорю: "Перевези меня",

– поделился певец.

Павел Николаевич признался, что измена любимой стала для него трагедией. Он переживал за сына. Около 8 месяцев певец выпивал, также начал сильно курить.

Выпуск "30+" с Павлом Зибровым и Ольгой Сумской: смотрите видео онлайн

Что известно о втором браке Павла Зиброва?