Об этом Зибров рассказал в новом интервью. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Маши Ефросининой.

Наши души встретились 32 года назад, увидели друг друга и поняли, что нам комфортно, и мы будем жить долго и счастливо. У нас кризисов, видимо, не было. Даже стыдно сказать,

– признался Павел Зибров.

По словам народного артиста Украины, Марина – более импульсивная, а он – более спокойный. Несмотря на это, Зибров никогда не чувствовал, что жена его ревновала. Певец отметил, что любимая уже привыкла, что вокруг него много женщин.

Маша Ефросинина отметила, что Зибров и сам всегда уделяет внимание женщинам: может поцеловать в руку или щечку.

Сначала где-то первый год, возможно, второй были эти терки, потом она поняла, что это такая манера у артистов,

– ответил певец.

Отметим! 25 августа 2025 года Павел и Марина отпраздновали 31 годовщину брака. Кроме того, в этот день у женщины день рождения. Зибров посвятил жене трогательное сообщение в инстаграме.

Что известно о личной жизни Павла Зиброва?