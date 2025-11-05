Про це Зібров розповів у новому інтерв'ю. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Маші Єфросиніної.
Наші душі зустрілися 32 роки назад, побачили одне одного і зрозуміли, що нам комфортно, і ми будемо жити довго й щасливо. У нас криз, мабуть, не було. Навіть соромно сказати,
– зізнався Павло Зібров.
За словами народного артиста України, Марина – більш імпульсивна, а він – спокійніший. Попри це, Зібров ніколи не відчував, що дружина його ревнувала. Співак зазначив, що кохана вже звикла, що навколо нього багато жінок.
Маша Єфросиніна зазначила, що Зібров і сам завжди приділяє увагу жінкам: може поцілувати в руку або щічку.
Спочатку десь перший рік, можливо, другий були оці тьорки, потім вона зрозуміла, що це така манера в артистів,
– відповів співак.
Інтерв'ю з Павлом Зібровим: дивіться відео онлайн
Зазначимо! 25 серпня 2025 року Павло і Марина відсвяткували 31 річницю шлюбу. Крім того, у цей день в жінки день народження. Зібров присвятив дружині зворушливий допис в інстаграмі.
Що відомо про особисте життя Павла Зіброва?
Тетяна Самофалов – перша дружина Павла Зіброва, яка народила від нього сина Сергія. Жінка пішла від чоловіка. Закохані розійшлись, коли їхньому первістку було 2 роки.
У 1993 році Зібров познайомився з Мариною. Вони одружились 25 серпня 1994 року. У подружжя є донька Діана. У жінки також є син від першого шлюбу.
Цікаво, що Діана працює піар-менеджеркою свого зіркового батька.