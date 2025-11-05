Про це Зібров розповів у новому інтерв'ю. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Маші Єфросиніної.

Наші душі зустрілися 32 роки назад, побачили одне одного і зрозуміли, що нам комфортно, і ми будемо жити довго й щасливо. У нас криз, мабуть, не було. Навіть соромно сказати,

– зізнався Павло Зібров.

За словами народного артиста України, Марина – більш імпульсивна, а він – спокійніший. Попри це, Зібров ніколи не відчував, що дружина його ревнувала. Співак зазначив, що кохана вже звикла, що навколо нього багато жінок.

Маша Єфросиніна зазначила, що Зібров і сам завжди приділяє увагу жінкам: може поцілувати в руку або щічку.

Спочатку десь перший рік, можливо, другий були оці тьорки, потім вона зрозуміла, що це така манера в артистів,

– відповів співак.

Інтерв'ю з Павлом Зібровим: дивіться відео онлайн

Зазначимо! 25 серпня 2025 року Павло і Марина відсвяткували 31 річницю шлюбу. Крім того, у цей день в жінки день народження. Зібров присвятив дружині зворушливий допис в інстаграмі.

