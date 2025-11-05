Подробностями Зибров поделился в интервью Маше Ефросининой. Пишет 24 Канал со ссылкой на ее ютуб-канал.
Маша Ефросинина вспомнила, как уговаривала Павла Зиброва сбрить усы. Это было в 2012 году, когда на Новом канале запускали ШОУМАЅТГОУОН. Она была ведущей, продюсером и руководительницей проекта.
Мне нужен был очень Зибров,
– рассказала Ефросинина.
Зибров отметил, что Ефросинина предложила мало денег. Павел Николаевич согласился бы сбрить свои легендарные усы, если бы ему заплатили хотя бы один миллион гривен.
Сейчас народный артист Украины готов сбрить усы для помощи украинской армии. За них нужно задонатить сумму, которой хватит на танк.
Но у меня под усами секрет. Я не могу их сбрить просто так. Там татуировка. Я серьезно говорю,
– поделился певец.
Интервью с Павлом Зибровым: смотрите видео онлайн
Кстати, Павел Зибров хочет, чтобы на танке была написана его фамилия. Об этом певец заявил в прошлом году в комментарии "Times of Ukraine".
Что ранее Павел Зибров говорил о своих усах?
В интервью "Коротко о" Павел Зибров подчеркивал, что усы – это его бренд, часть характера. Образ певца уже является узнаваемым. К тому же он застраховал их на солидную сумму.
"Как я уже говорил, усы – это моя уникальность и часть моего имиджа, но для меня сейчас важнее то, что происходит в стране, и что мы можем сделать для ее победы. Если мои усы помогут нашей армии и приблизят мир, я готов на такую жертву. Важно, чтобы каждый из нас поддерживал наших воинов и приближал победу", – также говорил Зибров.