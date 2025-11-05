Подробностями Зибров поделился в интервью Маше Ефросининой. Пишет 24 Канал со ссылкой на ее ютуб-канал.

Маша Ефросинина вспомнила, как уговаривала Павла Зиброва сбрить усы. Это было в 2012 году, когда на Новом канале запускали ШОУМАЅТГОУОН. Она была ведущей, продюсером и руководительницей проекта.

Мне нужен был очень Зибров,

– рассказала Ефросинина.

Зибров отметил, что Ефросинина предложила мало денег. Павел Николаевич согласился бы сбрить свои легендарные усы, если бы ему заплатили хотя бы один миллион гривен.

Сейчас народный артист Украины готов сбрить усы для помощи украинской армии. За них нужно задонатить сумму, которой хватит на танк.

Но у меня под усами секрет. Я не могу их сбрить просто так. Там татуировка. Я серьезно говорю,

– поделился певец.

Кстати, Павел Зибров хочет, чтобы на танке была написана его фамилия. Об этом певец заявил в прошлом году в комментарии "Times of Ukraine".

