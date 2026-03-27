Где сейчас Богдан Юсипчук, Ольга Фреймут, Павел Костицын и чем они занимаются – смотрите далее в материале 24 Канала.

Богдан Юсипчук

В 2014 году он получил титул "Мистер Украины", а впоследствии получил широкую известность как ведущий шоу "Жизнь известных людей" и "Модель XL". Также Юсипчук развивался в кино. Он, в частности, появился в фильме "Тени незабытых предков", военно-драматическом мини-сериале "Гвардия" и других лентах. Об этом говорится на сайте IMDb.

Сейчас Юсипчук живет в Лос-Анджелесе, где продолжает развивать актерскую карьеру, чем делится на своей странице в инстаграме. В январе этого года он женился на певице Веронике, которая выступает под сценическим именем Miss Verona. В 2025 году исполнительница выпустила песню Toxic Game, в клипе на которую Богдан выступил и как актер, и как режиссер.

Богдан Юсипчук и его жена

Ольга Фреймут

После начала полномасштабной войны звезда "Ревизора" выехала за границу. Телеведущая с семьей проживает в Лондоне, где основала собственный "Клуб манер". Фреймут часто проводит различные мероприятия для женщин. Также она продолжает заниматься развитием собственного издательства Freimut Books и даже анонсировала выход своей новой книги "Красивые слова".

Ольга Фреймут анонсировала выход собственной книги "Красивые слова"



Кроме того, Ольга создала проект "Freimut. Люди", который выходит на ее ютуб-канале. Ведущая берет интервью у разных интересных личностей. Например, первым гостем ее нового шоу стала дизайнер Мэри Фуртас, основательница бренда Cultnaked.

Павел Костицын

Телеведущий, который стал популярным благодаря шоу "Битва экстрасенсов" и "Мистические истории", после начала полномасштабной войны почти не появлялся на публике и не комментировал события в Украине. Только в 2025 году стало известно, что Павел является актером в международном агентстве R Talent Agency, как указано у них на сайте.

Павел Костицын

В январе этого года на его странице в инстаграме появился трейлер фильма "Прощай", где он исполнил роль россиянина.

Где сейчас телеведущий Дмитрий Танкович?

Известный как ведущий шоу "Танцуют все", Дмитрий Танкович продолжает работать в сфере развлечений.

Он снимается в кино, в частности недавно исполнил роль в романтической комедии "Испытательный срок", а также еще с 2019 года является частью "Дизель Шоу".

Дмитрий Танкович и Александр Бережко