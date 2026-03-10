Но путь к успеху был полон неожиданных поворотов и испытаний. Где сейчас Анастасия Кочетова (настоящее имя Эрики) и как изменилась жизнь артистки после всего пережитого – смотрите далее в материале 24 Канала.

Детство и юность Эрики

Будущая певица и ее сестра родились во Львовской области. Мама Анастасии из Ивано-Франковской области, отец из Челябинска, а познакомились они в Одессе. Позже в этом городе судьба свела артистку с ее будущим мужем.

MamaRika с мамой / Скриншот из интервью

Заметим, что папа Эрики уже много лет живет в России. Еще в начале российско-украинской войны они договорились избегать разговоров на эту тему. Сейчас общаются очень редко – только раз в полгода.

Он (папа, – 24 Канал) ни разу не видел внука. Мне жаль, что так... Мне жаль, что он не может его увидеть. Я бы хотела, чтобы он увидел внука, но не факт, что это вообще когда-нибудь произойдет,

– рассказывала Анастасия в комментарии программе "Тур по звездам".

Девушка с детства увлекалась музыкой и уже в 14 лет победила на конкурсе "Червона рута", однако в Украине ее вокальные способности долго оставались незамеченными. Об этом она рассказывала в интервью газете "Высокий Замок".

Эрика в детстве / Скриншот из инстаграм-сторис певицы

Свое мастерство Анастасия смогла показать за рубежом. Она приняла участие в телепроекте "Американский шанс" в Голливуде, где ее голос высоко оценили известные артисты и продюсеры, в частности Стиви Вандер, Брайан МакНайт и Эрик Робертс. После завершения проекта певица вернулась домой, но в Украине столкнулась с трудностями: приходилось работать официанткой, менеджером и певицей в ресторанах и клубах, снимать квартиру на одолженные деньги и едва сводить концы с концами.

Как Анастасия попала на "Фабрику звезд"?

Благодаря педагогу Богдану Стефуре, в коллективе которого ранее пела, Анастасия открыла собственную вокальную студию. Она быстро приобрела популярность и превратилась в формацию для молодых талантов. На "Фабрику звезд-3" артистка попала случайно. В конкурсе должна была участвовать ее ученица, однако она не приехала, поэтому свой шанс испытала Кочетова.

Участие в "Фабрике звезд-3" стало переломным моментом, после которого ее творческая и личная жизнь изменилась в корне.

Эрика / Скриншот из интервью

После шоу Анастасия начала работать с продюсером Сергеем Кузиным. Их сотрудничество длилось пять лет и завершилось без конфликтов – когда в 2015 году контракт закончился, певица решила его не продлевать. В интервью программе "Слава+" артистка рассказала, что во время работы с продюсером основной акцент делали на российскую поп-музыку. Хотя с коммерческой точки зрения это было логично, самой артистке такое направление не было близко.

Среди популярных песен Эрики – "Смайлик", "Пароль", "Небо пополам", "Любовь не верит цифрам", "С первого взгляда" и другие.

Я считаю, что была в корне убита моя органика как украиноязычной артистки. Этот момент языка тогда очень много аудитории от меня отвернул. Я считаю, надо было сразу давить украинское, потому что это моя суть,

– объяснила Анастасия.

Эрика / Фото из ее инстаграма

Новый этап в творчестве Эрики

В 2016 году Эрика сменила сценическое имя на MamaRika. Основным креативным продюсером этого проекта является сама Анастасия. Исполнительным продюсером работает ее муж – юморист Сергей Середа. Женщина отвечает за творческую часть, а Сергей занимается организационными и финансовыми вопросами. Саундпродюсером вместе с Анастасией является Иван Клименко. Иногда к созданию песен также приобщаются другие авторы. Кроме того, с артисткой работает команда, в частности концертный директор.

MamaRika говорит, что сейчас пишет саундтреки к жизни украинцев. Сегодня в ее творчестве треки о семье, любви, разрыв отношений и прочее: MAEMO, Prolisky, KAVA, "Зв'язок", "Одне питання", "Одне питання", "Колишня", дуэт с KOLA "Люди" и совместный трек с YAKTAK "Лелека".

MamaRika – "Колишня": смотрите видео онлайн

Кстати, в 2017 году MamaRika участвовала в Национальном отборе га Евровидения с песней We Are One. Тогда по результатам голосования она заняла пятое место.

Что известно о личной жизни Анастасии Кочетовой?

Певица довольно откровенно говорит о своей личной жизни. Она признавалась, что в молодости имела разный романтический опыт и "давала жару".

В частности, в одном из выпусков "Светской жизни" рассказывала, что в студенческие годы встречалась и с девушками, и эти отношения были не кратковременными.

Во время участия в "Фабрике звезд-3" у Анастасии завязался роман с латвийским певцом Стасом Шуринсом. Впрочем, отношения завершились. И было это очень драматично.

Это была такая игра, которая переросла в реальные отношения. Но когда оно имеет такое синтетическое начало – оно так и заканчивается. Мы разошлись за час до прямого эфира. Он меня бросил, скотина. Я сейчас это с юмором рассказываю. Но я тогда была синяя от слез, меня капала "скорая", потому что мне нужно идти на сцену, а у меня истерика,

– вспоминала исполнительница в интервью Rap.ua.

MamaRika рассказывала, что поддерживает с Шуринсом хорошие отношения и рада, что все сложилось именно так.

Стас Шуринс и Эрика / Скриншот из интервью

Артистка рядом с собой видит сильного партнера, который сможет быть для нее опорой, поэтому в марте 2020 года Анастасия в Таиланде тайно вышла замуж за юмориста Сергея Середу. Их отношения начались еще в 2014 году, а первое свидание пары состоялось в Одессе.

Встретить меня с поезда должна была девушка, которая на Сергея положила глаз. Приезжаю на вокзал – меня никто не встречает. Звоню Сергею по телефону. Приехал, помог поселиться в гостинице, показал Одессу. Слово к слову – выяснили, давно симпатизировали друг другу, но между нами стояла "конкурентка", та самая девушка, которая не встретила меня на перроне. Потом сказала этой "леди": "Лучшее, что ты могла сделать, – не встретить меня на вокзале",

– вспоминала певица.

Через несколько лет, в 2018-м, влюбленные объявили о помолвке.

В августе 2021 года супруги стали родителями – у них родился сын Давид. Кочетова признавалась, что у нее была очень тяжелая беременность, однако они с Сергеем планировали и очень хотели ребенка.

В 2024 году певица рассказывала, что они с мужем переживают сложный период в браке. По ее словам, трудности появились еще во время пандемии, а полномасштабная война только усилила напряжение в отношениях. В интервью Маше Ефросининой артистка отмечала, что они с Сергеем пытаются работать над взаимоотношениями.

Несмотря на все трудности, пара смогла сохранить брак. В декабре 2025 года они отметили 11 лет вместе.

Где сейчас MamaRika?

Полномасштабное вторжение России в Украину певица вместе с мужем и маленьким сыном встретила в своем доме под Киевом. Из-за постоянных ракетных обстрелов семья сначала выехала к родителям Середы в Одессу, а впоследствии Анастасия с ребенком временно перебралась к друзьям в Молдову, а затем – к маме в Варшаву. Впрочем долго за границей артистка не смогла оставаться и уже в начале мая вернулась в Украину. После этого супруги некоторое время жили на западе страны, где участвовали в благотворительных концертах и мероприятиях в поддержку украинцев и беженцев. Впоследствии MamaRika возобновила свою творческую деятельность. Об этом она рассказывала в студии канала "Дом".

В конце февраля 2026 года певица отправилась в отпуск в Дубаи вместе с сыном и друзьями.

Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке Анастасия с сыном застряла в ОАЭ. О возвращении домой она сообщила только 9 марта после трехдневной дороги через Египет и Молдову. Из-за этого пришлось перенести первые концерты ее всеукраинского тура, запланированные на 7 и 8 марта в Южноукраинске и Николаеве.

Последние 3 недели были одними из самых тяжелых за долгое время. Вы видели все наши "приключения". Видимо, все это не просто так, и Вселенная испытывала меня на прочность, потому что так нужно для моего роста, для того, что ждет дальше. Но после такого треша, я официально бесстрашная и бессмертная,

– написала артистка в инстаграме.

Уже 19 марта MamaRika даст концерт в городе Шпола, что в Черкасской области, а дальше отправится в тур по другим городам Украины.