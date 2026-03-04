Профессиональный путь Раду Поклитару был непростым, но ярким. А полномасштабная война изменила не только его жизнь, но и творчество. Где сегодня хореограф-постановщик мирового уровня и чем он занимается – читайте далее в материале 24 Канала.

Раду Поклитару родился 22 марта 1972 года в Кишиневе. Его родители – солисты Молдавского академического театра оперы и балета – с ранних лет привили ему любовь к сцене.

Маленький Раду Поклитару / Скриншот из видео "Жизнь известных людей"

Раду Поклитару в детстве / Скриншот из видео "Жизнь известных людей"

Известно, что мать хореографа – русская по происхождению, а отец – молдаванин. У них еще есть старший сын Владимир. Он на 8 лет старше Раду.

Раду Поклитару сначала сосредотачивался на физической подготовке и совершенствовании техники, а впоследствии начал развиваться как балетмейстер.

Образование он получил в Пермском государственном хореографическом училище и Белорусской государственной академии музыки по специальности "балетмейстер".

В течение десяти лет – с 1991 по 2001 – он работал артистом балета в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Беларуси. Впоследствии, в 2001-2002 годах, возглавлял балетную труппу Национальной оперы Молдовы. В течение нескольких лет был свободным художником, работая в разных театрах.

В 2006 году он основал собственный театр современной хореографии "Киев Модерн-балет" при поддержке мецената Владимира Филиппова, как указано на сайте Kyiv Modern-Ballet. До сих пор он остается творческим домом Раду Поклитару.

Раду Поклитару / Фото из его инстаграма

В общем Раду Поклитару создал уже более 40 одноактных и полнометражных постановок, которые показывали не только на сценах Украины, но и в Молдове, Латвии, Чехии, Сербии и других стран. Его спектакли также участвовали в международных фестивалях и гастролях в Великобритании, Франции, США, Японии, Китае, Нидерландах, Польше, Эстонии, Таиланде, Испании, Норвегии и Турции.

За значительный вклад в развитие искусства Раду Поклитару получил многочисленные награды, среди которых почетное звание заслуженного деятеля искусств Украины, Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко и премия "Человек года" в 2017 году. К тому же ему присвоили звание "Народный артист Молдовы".

Раду Поклитару получил всеукраинскую известность благодаря шоу "Танцуют все".

Судьи "Танцуют все" / Фото СТБ

Сначала он работал хореографом-постановщиком, а затем присоединился к составу жюри. Зрители и участники называли его самым требовательным судьей проекта, где он работал с 2008 по 2016 год.

Кроме работы на сцене, Раду уже более десяти лет преподает современную хореографию в КНУКиИ.

Что известно о личной жизни Раду Поклитару?

Со своей будущей женой хореограф познакомился в Минске, когда ему было 19 лет. Женщина также была балериной. Они позже развелись, однако сохранили дружеские отношения.

В то же время, свободно ли сейчас сердце балетмейстера – неизвестно. Он сегодня не афиширует личную жизнь.

Раду Поклитару с собаками / Фото из его инстаграма

Где сейчас Раду Поклитару?

В начале полномасштабного вторжения хореограф выехал на Запад Украины. В проекте "Наедине" на ютуб-канале ТСН он признавался, что не верил в возможность большой войны, поэтому накануне вторжения завершил строительство дома.

Впоследствии балетмейстер вернулся в Киев. Первым спектаклем театра "Киев Модерн-Балет" после 24 февраля 2022 года стала постановка "Завтра" на музыку Шопена.

По словам Раду, война существенно его изменила. Он стал другим, более лояльным и переосмыслил многие вещи.

Ментально, психологически я сильно изменился и точно стал не таким, каким был до войны. Любая война меняет человека,

– сказал хореограф-постановщик в комментарии Суспільне.Одеса.

Сейчас он работает как в Киеве, так и в Европе. Кроме творчества, увлекается скандинавской походкой – уже преодолел более трех тысяч километров. Также Раду Поклитару признается, что с возрастом стал большим интровертом. Рядом с ним постоянно его собака Расти.