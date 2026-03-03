Этот трогательный момент произошел во время гала-вечера "Спасибо. Свет, который лечит". Видео их совместного выступления опубликовали на официальной странице UNBROKEN в инстаграме.

Интересно Кто такая Нателла Крапивина, которая на русском объявила о новом сезоне "Орла и Решки"

Кристина Соловий и Назарий Красовский вместе исполнили песню "Кто, если не ты?". После выступления зал поддержал артистов бурными аплодисментами. Тогда Кристина обратилась к воину со словами благодарности.

Это лучшие люди из нас и именно благодаря им мы живем, существуем, делаем то, что мы умеем, то, что мы любим. Спасибо тебе за все!,

– сказала Соловий, стоя перед защитником на коленях.

Для справки! Гала-вечер "Спасибо. Свет, который лечит", организованный UNBROKEN, объединил меценатов, партнеров и друзей центра реабилитации, которые ежедневно поддерживают украинских тяжелораненых военных на пути к преодолению их травм, как отметили на сайте ЛГС.

Что известно о Назарии Красовском?