Этот трогательный момент произошел во время гала-вечера "Спасибо. Свет, который лечит". Видео их совместного выступления опубликовали на официальной странице UNBROKEN в инстаграме.
Кристина Соловий и Назарий Красовский вместе исполнили песню "Кто, если не ты?". После выступления зал поддержал артистов бурными аплодисментами. Тогда Кристина обратилась к воину со словами благодарности.
Это лучшие люди из нас и именно благодаря им мы живем, существуем, делаем то, что мы умеем, то, что мы любим. Спасибо тебе за все!,
– сказала Соловий, стоя перед защитником на коленях.
Для справки! Гала-вечер "Спасибо. Свет, который лечит", организованный UNBROKEN, объединил меценатов, партнеров и друзей центра реабилитации, которые ежедневно поддерживают украинских тяжелораненых военных на пути к преодолению их травм, как отметили на сайте ЛГС.
Что известно о Назарии Красовском?
- 30-летний военнослужащий родом из Киева.
- В ряды "Азова" он присоединился в 2020 году. Начало полномасштабного вторжения встретил под Мариуполем, а в апреле 2022 года, после окружения "Азовстали", вместе с гарнизоном выполнил приказ и вышел в плен.
- Находясь в неволе, Назарий не оставлял творчества – он выцарапывал стихи на кусочке мыла, а затем, когда появлялась возможность, переносил их на бумагу.
- После трех с половиной лет плена его освободили в августе 2025 года. В российской неволе военный получил серьезную травму позвоночника. Сейчас он проходит комплексную реабилитацию в Центре UNBROKEN: работает с физическим и эрготерапевтом, а также получает психологическую поддержку.