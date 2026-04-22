Кристина Соловий призналась, что счастлива со своим бойфрендом. Но пока она не планирует делиться деталями, о чем рассказала в интервью BLIK.ua.
К слову Моя вторая мама, – Виталий Козловский впервые показал родную сестру
Певица объяснила, почему решила пока не рассказывать о новых отношениях. Кристина считает, что это будет "несправедливо" по отношению к тем людям, которые потеряли своего любимого человека, или же пока не могут с ним видеться.
Это, знаете, как выставлять посты о путешествиях. Поэтому, думаю, пока пусть оно будет мое. Но придет время, я очень, поверьте, хочу всем его показать,
– рассказала Кристина Соловий.
Напомним, ранее в комментарии "Наедине с Гламуром" певица рассказывала о том, что приобрела квартиру в Киеве. Именно там она живет с новым бойфрендом и создает музыку.
Что известно о Кристине Соловий?
- Украинская певица родом из Дрогобыча. Она является исполнительницей и автором песен, создавая треки в стиле фолка и поп. Известна четкой политической и гражданской позицией.
- В 2013 году Кристина Соловий приняла участие в проекте "Голос страны", где попала в команду Святослава Вакарчука. Лидер "Океана Эльзы" стал продюсером Кристины – они сотрудничали около 10 лет.
- Кристина Соловий продолжает заниматься музыкой. Сейчас она работает над новым альбомом, в котором будет много песен в стиле 90-х и дуэтов с другими украинскими артистами.