Сестра Виталия Козловского пришла к нему на концерт. Артист опубликовал трогательное видео на своей странице в инстаграме.

Виталий Козловский показал, как трогательно высказался о сестре прямо во время выступления на сцене.

"В этом зале присутствует один человек, который приложил очень много ответственности и времени, чтобы меня воспитать. Это моя сестра – Елена", – сказал артист.

Также Виталий Козловский пообщался с сестрой уже за кулисами – в гримерке. Они обнимались и делились чувствами. Певец вспомнил, что именно к сестре шел за советами и наставлениями.

Вчера обнял ее и мне стало так тепло-тепло. Очень соскучился. Это моя сестра, моя вторая мама. Это она закрывала меня в комнате в детстве и не выпускала, пока не доем суп. Это с ней были первые мои концерты перед телевизором с дезодорантами в руках вместо микрофонов,

– признался Козловский.

Виталий Козловский с сестрой: видео

Отметим, ранее в шоу на канале SHOWROOM LUX FM Виталий Козловский рассказал, что должно быть в его гримерке. В его райдер входит вода, зеркала, свет и гантели – чтобы "раскачать" себя перед публикой.

