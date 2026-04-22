Сестра Виталия Козловского пришла к нему на концерт. Артист опубликовал трогательное видео на своей странице в инстаграме.
Виталий Козловский показал, как трогательно высказался о сестре прямо во время выступления на сцене.
"В этом зале присутствует один человек, который приложил очень много ответственности и времени, чтобы меня воспитать. Это моя сестра – Елена", – сказал артист.
Также Виталий Козловский пообщался с сестрой уже за кулисами – в гримерке. Они обнимались и делились чувствами. Певец вспомнил, что именно к сестре шел за советами и наставлениями.
Вчера обнял ее и мне стало так тепло-тепло. Очень соскучился. Это моя сестра, моя вторая мама. Это она закрывала меня в комнате в детстве и не выпускала, пока не доем суп. Это с ней были первые мои концерты перед телевизором с дезодорантами в руках вместо микрофонов,
– признался Козловский.
Виталий Козловский с сестрой: видео
Отметим, ранее в шоу на канале SHOWROOM LUX FM Виталий Козловский рассказал, что должно быть в его гримерке. В его райдер входит вода, зеркала, свет и гантели – чтобы "раскачать" себя перед публикой.
Что известно о семье Виталия Козловского?
- Виталий Козловский родился во Львове в семье, которая была далека от шоубизнеса. Отец Виталий Сергеевич работал электриком, а мать Татьяна Николаевна по профессии – бухгалтер.
- Когда Виталию было 14 лет, его мама уехала на заработки в Италию. С тех пор основную роль в воспитании парня играл его отец и сестра Елена.
- В 2021 году отец Виталия Козловского ушел из жизни. Для артиста это был немалый удар, ведь папа был для него не просто близким человеком, но и другом.