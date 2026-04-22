Христина Соловій зізналась, що щаслива зі своїм бойфрендом. Але наразі вона не планує ділитися деталями, про що розповіла в інтерв'ю BLIK.ua.

Співачка пояснила, чому вирішила наразі не розповідати про нові стосунки. Христина вважає, що це буде "несправедливо" щодо тих людей, які втратили свою кохану людину, або ж наразі не можуть з нею бачитися.

Це, знаєте, як виставляти пости про подорожі. Тому, думаю, поки хай воно буде моє. Але прийде час, я дуже, повірте, хочу всім його показати,

– розповіла Христина Соловій.

Нагадаємо, раніше в коментарі "Наодинці з Гламуром" співачка розповідала про те, що придбала квартиру в Києві. Саме там вона мешкає з новим бойфрендом та створює музику.

