Професійний шлях Раду Поклітару був непростим, але яскравим. А повномасштабна війна змінила не лише його життя, а й творчість. Де сьогодні хореограф-постановник світового рівня і чим він займається – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

Раду Поклітару народився 22 березня 1972 року в Кишиневі. Його батьки – солісти Молдавського академічного театру опери та балету – з ранніх років прищепили йому любов до сцени.

Відомо, що мати хореографа – росіянка за походженням, а батько – молдованин. У них ще є старший син Володимир. Він на 8 років старший за Раду.

Раду Поклітару спершу зосереджувався на фізичній підготовці та вдосконаленні техніки, а згодом почав розвиватися як балетмейстер.

Освіту він здобув у Пермському державному хореографічному училищі та Білоруській державній академії музики за спеціальністю "балетмейстер".

Протягом десяти років – з 1991 до 2001 – він працював артистом балету в Національному академічному Великому театрі опери й балету Білорусі. Згодом, у 2001-2002 роках, очолював балетну трупу Національної опери Молдови. Впродовж декількох років був вільним художником, працюючи в різних театрах.

У 2006 році він заснував власний театр сучасної хореографії "Київ Модерн-балет" за підтримки мецената Володимира Філіппова, як вказано на сайті Kyiv Modern-Ballet. До сьогодні він залишається творчим домом Раду Поклітару.

Загалом Раду Поклітару створив вже понад 40 одноактних та повнометражних постановок, які показували не лише на сценах України, а й в Молдові, Латвії, Чехії, Сербії та інших країн. Його вистави також брали участь у міжнародних фестивалях і гастролях у Великій Британії, Франції, США, Японії, Китаї, Нідерландах, Польщі, Естонії, Таїланді, Іспанії, Норвегії та Туреччині.

За значний внесок у розвиток мистецтва Раду Поклітару отримав численні нагороди, серед яких почесне звання заслуженого діяча мистецтв України, Національна премія України імені Тараса Шевченка та премія "Людина року" у 2017 році. До того ж йому надали звання "Народний артист Молдови".

Раду Поклітару здобув всеукраїнську популярність завдяки шоу "Танцюють всі".

Спершу він працював хореографом-постановником, а згодом приєднався до складу журі. Глядачі й учасники називали його найвимогливішим суддею проєкту, де він працював з 2008 до 2016 року.

Крім роботи на сцені, Раду вже понад десять років викладає сучасну хореографію в КНУКіМ.

Що відомо про особисте життя Раду Поклітару?

Зі своєю майбутньою дружиною хореограф познайомився в Мінську, коли йому було 19 років. Жінка також була балериною. Вони пізніше розлучилися, проте зберегли дружні стосунки.

Водночас, чи зараз вільне серце балетмейстера – невідомо. Він сьогодні не афішує особисте життя.

Де зараз Раду Поклітару?

На початку повномасштабного вторгнення хореограф виїхав на Захід України. У проєкті "Наодинці" на ютуб-каналі ТСН він зізнавався, що не вірив у можливість великої війни, тож напередодні вторгнення завершив будівництво будинку.

Згодом балетмейстер повернувся до Києва. Першою виставою театру "Київ Модерн-Балет" після 24 лютого 2022 року стала постановка "Завтра" на музику Шопена.

За словами Раду, війна суттєво його змінила. Він став іншим, більш лояльним і переосмислив багато речей.

Ментально, психологічно я сильно змінився і точно став не таким, яким був до війни. Будь-яка війна змінює людину,

– сказав хореограф-постановник у коментарі Суспільне.Одеса.

Нині він працює як у Києві, так і в Європі. Окрім творчості, захоплюється скандинавською ходою – уже подолав понад три тисячі кілометрів. Також Раду Поклітару зізнається, що з віком став більшим інтровертом. Поруч із ним постійно його собака Расті.