Але шлях до успіху був сповнений несподіваних поворотів і випробувань. Де зараз Анастасія Кочетова (справжнє ім'я Еріки) та як змінилося життя артистки після всього пережитого – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.

Дитинство та юність Еріки

Майбутня співачка та її сестра народилися у Львівській області. Мама Анастасії з Івано-Франківщини, батько з Челябінська, а познайомилися вони в Одесі. Пізніше у цьому місті доля звела артистку з її майбутнім чоловіком.

Зауважимо, що тато Еріки вже багато років живе в Росії. Ще на початку російсько-української війни, вони домовилися уникати розмов на цю тему. Зараз спілкуються дуже рідко – лише раз на пів року.

Він (тато, – 24 Канал) жодного разу не бачив онука. Мені шкода, що так… Мені шкода, що він не може його побачити. Я б хотіла, щоб він побачив онука, але не факт, що це взагалі коли-небудь відбудеться,

– розповідала Анастасія в коментарі програмі "Тур зірками".

Дівчина з дитинства захоплювалася музикою і вже у 14 років перемогла на конкурсі "Червона рута", однак в Україні її вокальні здібності довго залишалися непоміченими. Про це вона розповідала в інтерв'ю газеті "Високий Замок".

Свою майстерність Анастасія змогла показати за кордоном. Вона взяла участь у телепроєкті "Американський шанс" у Голлівуді, де її голос високо оцінили відомі артисти та продюсери, зокрема Стіві Вандер, Браян МакНайт та Ерік Робертс. Після завершення проєкту співачка повернулася додому, але в Україні поставати перед труднощами: доводилося працювати офіціанткою, менеджером і співачкою в ресторанах та клубах, винаймати квартиру на позичені гроші й ледь зводити кінці з кінцями.

Як Анастасія потрапила на "Фабрику зірок"?

Завдяки педагогу Богдану Стефурі, в колективі якого раніше співала, Анастасія відкрила власну вокальну студію. Вона швидко набула популярності й перетворилася на формацію для молодих талантів. На "Фабрику зірок-3" артистка потрапила випадково. У конкурсі мала брати участь її учениця, проте вона не приїхала, тож свій шанс випробувала Кочетова.

Участь у "Фабриці зірок-3" стала переломним моментом, після якого її творче та особисте життя змінилося докорінно.

Після шоу Анастасія почала працювати з продюсером Сергієм Кузіним. Їхня співпраця тривала п'ять років і завершилася без конфліктів – коли у 2015 році контракт закінчився, співачка вирішила його не продовжувати. В інтерв'ю програмі "Слава+" артистка розповіла, що під час роботи з продюсером основний акцент робили на російську попмузику. Хоча з комерційного погляду це було логічно, самій артистці такий напрямок не був близький.

Серед популярних пісень Еріки – "Смайлик", "Пароль", "Небо пополам", "Любовь не верит цифрам", "С первого взгляда" та інші.

Я вважаю, що була в корені вбита моя органіка як україномовної артистки. Цей момент мови тоді дуже багато аудиторії від мене відвернув. Я вважаю, треба було відразу давити українське, тому що це моя суть,

– пояснила Анастасія.

Новий етап у творчості Еріки

У 2016 році Еріка змінила сценічне ім'я на MamaRika. Основною креативною продюсеркою цього проєкту є сама Анастасія. Виконавчим продюсером працює її чоловік – гуморист Сергій Середа. Жінка відповідає за творчу частину, а Сергій займається організаційними та фінансовими питаннями. Саундпродюсером разом з Анастасією є Іван Клименко. Іноді до створення пісень також долучаються інші автори. Крім того, з артисткою працює команда, зокрема концертний директор.

MamaRika каже, що зараз пише саундтреки до життя українців. Сьогодні в її творчому доробку треки про сім'ю, кохання, розрив стосунків та інше: MAEMO, Prolisky, KAVA, "Зв'язок", "Одне питання", "Одне питання", "Колишня", дует з KOLA "Люди" та спільний трек з YAKTAK "Лелека".

До речі, у 2017 році MamaRika брала участь у Національному відборі на Євробачення з піснею We Are One. Тоді за результатами голосування вона посіла п'яте місце.

Що відомо про особисте життя Анастасії Кочетової?

Співачка доволі відверто говорить про своє особисте життя. Вона зізнавалася, що в молодості мала різний романтичний досвід і "давала жару".

Зокрема, в одному з випусків "Світського життя" розповідала, що в студентські роки зустрічалася і з дівчатами, і ці стосунки були не короткотривалими.

Під час участі у "Фабриці зірок-3" в Анастасії зав'язався роман із латвійським співаком Стасом Шурінсом. Втім, стосунки завершилися. І було це дуже драматично.

Це була така гра, яка переросла в реальні відносини. Але коли воно має такий синтетичний початок – воно так і закінчується. Ми розійшлися за годину до прямого ефіру. Він мене кинув, скотина. Я зараз це з гумором розповідаю. Але я тоді була синя від сліз, мене капала "швидка", бо мені потрібно йти на сцену, а в мене істерика,

– пригадувала виконавиця в інтерв'ю Rap.ua.

MamaRika розповідала, що підтримує зі Шурінсом хороші стосунки й рада, що все склалося саме так.

Артистка поруч із собою бачить сильного партнера, який зможе бути для неї опорою, тож у березні 2020 року Анастасія в Таїланді таємно вийшла заміж за гумориста Сергія Середу. Їхні стосунки почалися ще у 2014 році, а перше побачення пари відбулося в Одесі.

Зустріти мене з потяга повинна була дівчина, яка на Сергія накидала оком. Приїжджаю на вокзал – мене ніхто не зустрічає. Телефоную Сергієві. Приїхав, допоміг поселитися в готелі, показав Одесу. Слово до слова – з'ясували, давно симпатизували одне одному, але між нами стояла "конкурентка", та сама дівчина, яка не зустріла мене на пероні. Потім сказала цій "леді": "Найкраще, що ти могла зробити, – не зустріти мене на вокзалі",

– пригадувала співачка.

Через кілька років, у 2018-му, закохані оголосили про заручини.

У серпні 2021 року подружжя стало батьками – у них народився син Давід. Кочетова зізнавалася, що в неї була дуже важка вагітність, проте вони з Сергієм планували й дуже хотіли дитину.

У 2024 році співачка розповідала, що вони з чоловіком переживають складний період у шлюбі. За її словами, труднощі з'явилися ще під час пандемії, а повномасштабна війна лише посилила напругу у стосунках. В інтерв'ю Маші Єфросиніній артистка зазначала, що вони із Сергієм намагаються працювати над взаєминами.

Попри всі труднощі, пара змогла зберегти шлюб. У грудні 2025 року вони відзначили 11 років разом.

Де зараз MamaRika?

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну співачка разом із чоловіком та маленьким сином зустріла у своєму будинку під Києвом. Через постійні ракетні обстріли родина спершу виїхала до батьків Середи в Одесу, а згодом Анастасія з дитиною тимчасово перебралася до друзів у Молдову, а потім – до мами у Варшаву. Втім довго за кордоном артистка не змогла залишатися і вже на початку травня повернулася до України. Після цього подружжя певний час жило на заході країни, де брало участь у благодійних концертах і заходах на підтримку українців та біженців. Згодом MamaRika відновила свою творчу діяльність. Про це вона розповідала в студії каналу "Дім".

Наприкінці лютого 2026 року співачка вирушила у відпустку в Дубаї разом із сином та друзями.

Через загострення ситуації на Близькому Сході Анастасія з сином застрягла в ОАЕ. Про повернення додому вона повідомила лише 9 березня після триденної дороги через Єгипет та Молдову. Через це довелося перенести перші концерти її всеукраїнського туру, заплановані на 7 та 8 березня у Південноукраїнську та Миколаєві.

Останні 3 тижні були одними з найважчих за довгий час. Ви бачили всі наші "пригоди". Мабуть, все це не просто так, і Всесвіт випробовував мене на міцність, бо так потрібно для мого росту, для того, що чекає далі. Але після такого трешу, я офіційно безстрашна і безсмертна,

– написала артистка в інстаграмі.

Вже 19 березня MamaRika дасть концерт у місті Шпола, що в Черкаській області, а далі вирушить у тур іншими містами України – Хмельницьким, Рівним, Тернополем, Кропивницьким та багатьма іншими.