Кожен знаходить власні джерела сили та натхнення. Водночас завжди цікаво дізнатися про досвід інших – особливо публічних людей, які також проживають ці непрості часи разом з усіма. Українська співачка MamaRika поділилася своїм способом справлятися зі стресом в ефірі інтелектуально-розважального шоу "єПитання на Новому".
Артистка рятується, занурюючись із головою в роботу та сім'ю.
Минулого року не піднімала голову цілий рік, об'їздила дуже багато українських міст – і маленьких, і великих. Такий кайф! Надихає саме це. Не дає зламатися. Коли ти розумієш, що можеш привезти трішки свята та музики людям, то це супер,
– поділилась співачка.
MamaRika додала, що для неї особливо важливий живий контакт із глядачами. Вона жартома зауважила, що "у вартість квитка входять ще й обійми", адже часто виходить у зал і взаємодіє з публікою безпосередньо.
Мені дуже важливий тактильний контакт із людьми. Тож віддаю всю себе на концертах. Вважаю, що українська пісня має лунати попри все й дарувати людям радість,
– підкреслила виконавиця.
MamaRika / Фото Нового каналу
Для довідки! Сімейне розважальне шоу "єПитання на Новому" з ведучою Лесею Нікітюк виходить щоп'ятниці о 19:00 на Новому каналі.
До речі, співачку можна запросити і на приватні події – зокрема, виступ MamaRika на корпоративі коштує 10 тисяч доларів. Про це вона розповіла в коментарі "Ранку у великому місті".
Що відомо про концерти MamaRika?
- На початку березня співачка розпочала всеукраїнський тур, який триватиме до травня. У рамках гастролей заплановані виступи у Хмельницькому, Рівному, Тернополі, Івано-Франківську, Луцьку та інших містах.
- Втім, старт туру виявився непростим. Наприкінці лютого – на початку березня співачка застрягла в Дубаї через загострення ситуації на Близькому Сході. Тож MamaRika довелося відкласти перші концерти – у Південноукраїнську та Миколаєві, які мали відбутися 7 і 8 березня. Після повернення до України виступи перенесли на 21 та 22 квітня відповідно.