MamaRika вышла на связь в сториз на своей инстаграм-странице. Артистка рассказала, в какой ситуации она находится сейчас.
К слову Нас хотели класть в больницу, – MamaRika рассказала об "адском" отпуске в Дубае
Мы до сих пор здесь, со дня на день ждем вылет. Каждый день он переносится. Постоянно переносится. Мы ищем разные варианты,
– сообщила MamaRika.
Исполнительница сообщила, что вынуждена перенести два своих первых концерта всеукраинского тура, которые должны были состояться 7 и 8 марта в Южноукраинске и Николаеве.
"Это не наша вина. Мы никак не можем на это повлиять. Все билеты остаются в силе", – отметила MamaRika.
Певица добавила, что в ближайшее время объявит новую дату концертов. MamaRika советует не сдавать билеты, ведь она планирует в ближайшее время вернуться домой
MamaRika о ситуации в Дубае: видео
MamaRika застряла в Дубае: что об этом известно?
- Певица отправилась на отдых в Дубаи вместе с друзьями и сыном. Однако отпуск пошел не по плану – 28 февраля США и Израиль начали операцию против Ирана. Иран атаковал в ответ и обстреливал страны Персидского залива, среди них и ОАЭ.
- 1 марта MamaRika сообщила, что просто застряла в ОАЭ, а всю ночь раздавались взрывы.
- Впоследствии артистка призналась, что их постигли и другие трудности – она с сыном подхватила пищевое отравление. Певицу чуть не положили в больницу, но, к счастью, обошлось только скорой помощью.