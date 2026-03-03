Артистка вперше вийшла на зв'язок у розмовні інстаграм-сторіз та розповіла про ситуацію, в якій опинилась. Ці дні в Дубаї, які мали бути відпочинком, зірка назвала "пекельними".

До слова Гучні вибухи й закриті кордони: які українські зірки опинились в Дубаї під час атаки Ірану

Як розповіла MamaRika, усі ці кілька днів, окрім того, що в Дубаї лунали гучні вибухи, вона з сином також боролась з вірусом.

Ми тут конкретно застрягли. Окрім цього, дуже сильно ускладнює те, що ми з Давідом отруїлися. Нас хотіли класти в лікарню, якась кишкова інфекція. Добре, що українська жінка має з собою аптечку і ми обійшлись швидкою і тим, що я мала з собою,

– поділилась виконавиця.

Артистка додала, що їм також було складно морально. І не просто через вибухи, адже українців цим вже не налякаєш, а через невідомість.

"Ми в іншій країні. Я, наприклад, не розумію, як це тут працює. Знаю, що тут є сильна ППО, але вдома є вдома. Вдома ти завжди відчуваєш себе безпечніше", – зауважила зірка.

MamaRika подякувала фанам за підтримку та всі поради щодо виїзду з ОАЕ. Співачка розповіла, що отримує багато повідомлень щодо Оману, але цей спосіб для неї украй складний, адже кордон доведеться переходити пішки з двома маленькими дітьми та великою кількістю багажу.

Зазначимо, через Оман вдалось виїхати співачці Світлані Лободі. Про це вона повідомила 2 березня на своїй сторінці в інстаграмі.

Співачка також хвилюється через свій всеукраїнський тур, який розпочнеться 7 та 8 березня. MamaRika сподівається встигнути до того періоду повернутись до України. Вона триматиме шанувальників в курсі, якщо концерти доведеться перенести.

MamaRika про ситуацію в Дубаї: відео

Як MamaRika опинилась в Дубаї?