Катя Осадча розповіла, що зараз Ілля завершує навчання. Вона поділилась планами сина на майбутнє в інтерв'ю OBOZ.UA.

Він закінчує магістратуру й планує повертатися в Україну. Його напрямок – інформаційні технології, аналіз великих даних і штучний інтелект. Чи думав залишатися за кордоном? Він говорить про повернення, і я впевнена, що професіонали з такими знаннями потрібні Україні,

– зауважила ведуча.



Катя Осадча з сином / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Катя Осадча також відреагувала на заяву Юрія Горбунова про те, що він хоче доньку. Вона розповіла, що наразі не думає про поповнення в сім'ї. Ведуча переконана, що важливо бути свідомими й не тільки народити дітей, але й поставити їх на ноги.

Що відомо про дітей Каті Осадчої?

23-річний Ілля народився у шлюбі Осадчої з депутатом Олегом Поліщуком. Він навчався у міжнародній школі Kyiv International School. Згодом хлопець він вступив в університет за кордоном та зараз вивчає штучний інтелект в University of Maryland. Ілля наразі проживає в США.

У 2004 році Катя Осадча розлучилась, а у 2017 зізналась про шлюб з Юрієм Горбуновим. У подружжя народилося двоє дітей: Іван та Данило. Старшому синові зараз 9 років, а молодшому – 5. Цікаво, що в Данила є друге ім'я – Микола.

Як розповідала ведуча, в хлопців різний характер. Іван дуже енергійний, а Данило більш посидючий.