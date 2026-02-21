Квітослава та Степан Гіга-молодший вперше розповіли, як буде розподілено творчу спадщину батька. Про це вони сказали в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі ТСН Гламур.

З'ясувалося, що свою творчу спадщину Степан Гіга залишив обом дітям, тому кожен із них може самостійно виконувати його пісні.

Насправді пісень дуже багато, які свого часу люди могли не почути. Ми вже працюємо на студії, бо легше, коли працюється. Ми маємо робити те, що він у нас вклав. Він настільки сильно вірив у нас завжди,

– зазначили Квітослава та Степан-молодший.

Для контексту! Квітослава та Степан Гіга-молодший – зведені брат і сестра. Квітослава народилася в першому шлюбі Степана Гіги, а Степан – у другому. Між ними – 10 років різниці.

Інтерв'ю з дітьми Степана Гіги: дивіться відео онлайн

Зокрема, з інстаграм-сторінки Степана Гіги відомо, що 28 березня в Палаці спорту відбудеться великий концерт пам'яті артиста. На заході виступлять близько 50 різних артистів. Серед них – Артем Пивоваров, Злата Огнєвіч, Василь Байдак та багато інших.

Що відомо про смерть Степана Гіги?