Зайднер записала відеозвернення, яке опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

Не пропустіть Блогерка Єва Мішалова, хлопця якої вбили на Балі, звернулась до фанів зі сльозами на очах

Аліна Зайднер зазначила, що зараз їхня родина переживає великий біль, тому вона довго не з'являлась в інформаційному просторі. Жінка додала, що зараз їм потрібні тиша та людяність.

Я як бабуся хочу попросити всіх, хто бачить і читає це зараз про Єву, не додавати нашій родині ще більше болю чутками, домислами, травматичними відео. Не все має ставати публічним, не все потребує чужого обговорення,

– звернулась Зайднер до підписників.

Бабуся Єви Мішалової також подякувала людям, які підтримують їхню родину.

У такі моменти цінується просте: тиша, підтримка і людяність, і я дякую кожному, хто давав нашій родині ці прості речі,

– написала жінка.

Вийшла на зв'язок й мама блогерки. В інстаграмі Ольга Рогова опублікувала допис, в якому поділилась, що пишається тим, як донька тримається під час одного з найважчих періодів у житті.

І в якийсь момент розумієш: це вже не ти. Це не твої слова, поради, не твоя сила в цю конкретну хвилину. Це вже вона сама: її характер, внутрішнє світло, здатність вистояти там, де інший міг би зламатися,

– зазначила мама Мішалової.

Як Єва Мішалова переживає трагедію?