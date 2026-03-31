Зайднер записала видеообращение, которое опубликовала на своей странице в инстаграме.
Алина Зайднер отметила, что сейчас их семья переживает большую боль, поэтому она долго не появлялась в информационном пространстве. Женщина добавила, что сейчас им нужны тишина и человечность.
Я как бабушка хочу попросить всех, кто видит и читает это сейчас о Еве, не добавлять нашей семье еще больше боли слухами, домыслами, травматическими видео. Не все должно становиться публичным, не все требует чужого обсуждения,
– обратилась Зайднер к подписчикам.
Бабушка Евы Мишаловой также поблагодарила людей, которые поддерживают их семью.
В такие моменты ценится простое: тишина, поддержка и человечность, и я благодарю каждого, кто давал нашей семье эти простые вещи,
– написала женщина.
Вышла на связь и мама блогерши. В инстаграме Ольга Роговая опубликовала сообщение, в котором поделилась, что гордится тем, как дочь держится во время одного из самых тяжелых периодов в жизни.
И в какой-то момент понимаешь: это уже не ты. Это не твои слова, советы, не твоя сила в эту конкретную минуту. Это уже она сама: ее характер, внутренний свет, способность выстоять там, где другой мог бы сломаться,
– отметила мама Мишаловой.
Как Ева Мишалова переживает трагедию?
Ева Мишалова вышла на связь только после новости об убийстве парня. Все время блогерша не комментировала информацию о похищении Игоря Комарова на Бали.
Блогерша делилась, что ее поддерживают друзья и родные, в частности сестра Эсти Роговая. Мишалова признавалась, что не спит по ночам, не может ничем заниматься и работать.
Сегодня девушка обратилась к подписчикам. Она поблагодарила людей за поддержку, а также сообщила, что работает с психологом. Ева попросила не распространять слухи и травматический контент и с уважением относиться к ее личным границам. Блогерша постепенно возвращается к делам.