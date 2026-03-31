31 березня Єва Мішалова виставила рідкісний допис в інстаграмі, поділившись своїми емоціями. Дівчина також опублікувала фото зі сльозами на очах.

Вас також може зацікавити Це крик душі, – діти Степана Гіги випустили щиру пісню-присвяту батькові

Вона зазначила, що працює з психологом та співпрацює зі слідством. Блогерка попросила поважати її межі, не поширювати чутки та не розганяти травматичний контент.

Я зараз проживаю втрату. Зараз я не повертаюся до свого звичного ритму. Я лише дуже обережно позначаю свою присутність. Дякую тим, хто поруч по-людськи,

– написала Єва Мішалова.

Додамо, що раніше з'являлися чутки про можливу причетність Єви Мішалової до смерті Ігоря Комарова. Поліція Балі підтвердила, що вона не мала стосунку до злочину і була допитана лише як свідок. Жодних доказів проти Є.М не знайшли, про це писало видання TribunNews.

Що відомо про вбивство Ігоря Комарова?