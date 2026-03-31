31 березня Єва Мішалова виставила рідкісний допис в інстаграмі, поділившись своїми емоціями. Дівчина також опублікувала фото зі сльозами на очах.
Вона зазначила, що працює з психологом та співпрацює зі слідством. Блогерка попросила поважати її межі, не поширювати чутки та не розганяти травматичний контент.
Я зараз проживаю втрату. Зараз я не повертаюся до свого звичного ритму. Я лише дуже обережно позначаю свою присутність. Дякую тим, хто поруч по-людськи,
– написала Єва Мішалова.
Додамо, що раніше з'являлися чутки про можливу причетність Єви Мішалової до смерті Ігоря Комарова. Поліція Балі підтвердила, що вона не мала стосунку до злочину і була допитана лише як свідок. Жодних доказів проти Є.М не знайшли, про це писало видання TribunNews.
Що відомо про вбивство Ігоря Комарова?
- Правоохоронці встановили, що злочин проти хлопця Єви Мішалової на Балі був ретельно спланованим. За Ігорем Комаровим стежили протягом місяця, після чого його викрали в районі Джимбаран. Потім чоловіка перевозили різними транспортними засобами між кількома віллами, катували і зрештою вбили.
- 26 лютого поблизу пляжу Кетевел у регіоні Гіаньяр на Балі були знайдені людські рештки. Лабораторні дослідження підтвердили, що вони належать 28-річному українцю – ДНК збіглася з генетичними зразками, наданими батьками Ігоря Комарова.
- Розслідування триває, до справи підключився Інтерпол, який оголосив підозрюваних у міжнародний розшук. Серед підозрюваних троє українців – Денис Галушко, Роман Мельник і Василь Немеш, а також росіянин Микола Петрик та казахстанець Владислав Аханов.