Tribun-Bali.

До теми Названо ймовірні мотиви жорстокого вбивства хлопця блогерки Мішалової

Група злочинців ретельно вивчала та відстежувала пересування Ігоря Комарова. Директор Головного управління кримінальних розслідувань регіональної поліції Балі, старший комісар І. Геде Адхі Мульяварван зазначив, що сліди стеження за громадянином України були виявлені за місяць до інциденту.

На основі результатів координації та технологічного аналізу ми ідентифікували кількох осіб, які протягом попереднього місяця шукали жертву поблизу її помешкання,

– заявив він.

Слідча група отримала вагомі докази – записи з камер відеоспостереження, на яких чітко видно, що кілька іноземних громадян використовували різні транспортні засоби й обстежували віллу, де проживав Комаров.

Старший комісар поліції Адхі Муляварван наголосив, що це була добре організована схема стеження. Злочинці по черзі проводити стеження, використовуючи мотоцикли та автомобілі.

Він додав, що жертву ретельно "вивчили". Стеження завершилось викраденням Ігоря в районі Джимбаран. Після цього хлопця перевозили різними транспортними засобами до кількох вілл.

Слідчі виявили в машині та кількох віллах, які використовували злочинці, плями крові з ДНК, що збігається з ДНК членів сім'ї Комарова. 22 лютого очевидці побачили підозрюваних, які несли великі пакети, де, ймовірно, були частини тіла жертви. Пізніше їх знайшли на пляжі в районі Сукаваті (видання Kompas пише, що ймовірно, Ігор помер за три дні до того).

