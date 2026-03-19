У Національній поліції України в коментарі для ТСН.ua повідомили, що слідчі розпочали кримінальне провадження. В одному з підрозділів правоохоронці повідомили, що напад на українців стався, коли вони катались на мотоциклах.

До слова Інтерпол оголосив у розшук підозрюваних у вбивстві та викраденні Ігоря Комарова

За словами джерела, на Комарова та Петровського напали з кущів по троє чоловіків. Єрмаку Петровському нібито вдалося відбитися та втекти, а Комарова схопили.

Є припущення, що насправді вони полювали на Петровського, але в якийсь момент переплутали жертв. Над Комаровим знущались, відрізали пальці та скидали родичам фото. На 90% є впевненість в тому, що була помилка в об'єкті,

– стверджують в одному з правоохоронних підрозділів.

Правоохоронці додають, що Петровського вивезли у безпечне місце, він вже дав покази. Є також припущення щодо того, чому нападники знущалися з Ігоря Комарова, хоч він не був їхньою головною "метою".

"Не виключається, що нападники могли вимагати гроші від блогерки, яка є дівчиною Комарова. Вона з дуже заможної єврейської родини. На нашу думку, головною ціллю викрадення було навіть не отримання викупу, а залякування та зведення рахунків з родиною Петровського", – додає джерело.

У підрозділі справу називають "кримінальними розбірками".

Зазначимо, раніше видання TribunNews повідомило, що блогерка Єва Мішалова не причетна до смерті Ігоря Комарова – це стверджує поліція Балі. Однак відомо, що дівчина зустрічалась з чоловіком у період, коли його викрали й вбили.

Що відомо про вбивство Ігоря Комарова?