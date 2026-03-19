У Національній поліції України в коментарі для ТСН.ua повідомили, що слідчі розпочали кримінальне провадження. В одному з підрозділів правоохоронці повідомили, що напад на українців стався, коли вони катались на мотоциклах.
За словами джерела, на Комарова та Петровського напали з кущів по троє чоловіків. Єрмаку Петровському нібито вдалося відбитися та втекти, а Комарова схопили.
Є припущення, що насправді вони полювали на Петровського, але в якийсь момент переплутали жертв. Над Комаровим знущались, відрізали пальці та скидали родичам фото. На 90% є впевненість в тому, що була помилка в об'єкті,
– стверджують в одному з правоохоронних підрозділів.
Правоохоронці додають, що Петровського вивезли у безпечне місце, він вже дав покази. Є також припущення щодо того, чому нападники знущалися з Ігоря Комарова, хоч він не був їхньою головною "метою".
"Не виключається, що нападники могли вимагати гроші від блогерки, яка є дівчиною Комарова. Вона з дуже заможної єврейської родини. На нашу думку, головною ціллю викрадення було навіть не отримання викупу, а залякування та зведення рахунків з родиною Петровського", – додає джерело.
У підрозділі справу називають "кримінальними розбірками".
Зазначимо, раніше видання TribunNews повідомило, що блогерка Єва Мішалова не причетна до смерті Ігоря Комарова – це стверджує поліція Балі. Однак відомо, що дівчина зустрічалась з чоловіком у період, коли його викрали й вбили.
Що відомо про вбивство Ігоря Комарова?
- 15 лютого Ігоря Комарова викрали на Балі у районі Джимбаран. На місці його зникнення знайшли лише особисті речі. Згодом у мережі почали викладати відео з хлопцем. Він просив рідних заплатити за нього викуп у розмірі 10 мільйонів доларів.
- Наприкінці лютого на Балі знайшли розчленовані фрагменти людського тіла. ДНК-експертиза підтвердила, що останки належать українцю Ігорю Комарову. Поліція припускає, що його утримували на одній з вілл, а потім вбили. Серед підозрюваних – група осіб, яких вже шукає Інтерпол.
- Ігор Комаров у відео, що публікувались у телеграм-каналах, зізнавався у причетності до шахрайських кол-центрів з Дніпра. Вони начебто діяли під "кришуваннями" окремих посадовців.