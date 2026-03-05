Речник поліції Балі Аріасанді повідомив, що лабораторні дослідження, проведені в Національному центрі судово-медичної експертизи поліції в Джакарті, показали збіг ДНК-профілю знайдених частин тіла з генетичними зразками, наданими батьками жертви. Про це написало видання Jakarta Globe.

Людські рештки жителі Балі вперше виявили 26 лютого поблизу пляжу Кетевел в окрузі Гіаньяр. Під час подальших пошуків уздовж річки та узбережжя знайшли інші частини тіла – голову, тулуб, руки та ноги. Через сильне розкладання впізнати тіло візуально було неможливо, тому слідчі відправили шість зразків кісткової тканини до національної судово-медичної лабораторії для ДНК-аналізу. Результати підтвердили, що рештки належать 28-річному українцю Ігорю Комарову, який раніше вважався зниклим безвісти.

До цього лабораторні тести підтвердили, що ДНК матері Ігоря Комарова збігається зі слідами крові, знайденими на віллі в районі Табанан. Існує припущення, що Комарова там утримували, катували й там же він записував відео, які пізніше опублікували в соціальних мережах від його імені. Біля вілли також знайшли автомобіль Avanza зі слідами крові. Цією автівкою, імовірно, перевозили чоловіка.

Поліція Балі заявила, що розслідування триває, щоб повністю з'ясувати роль кожного підозрюваного та встановити мотив ймовірного викрадення та вбивства.

Що відомо про зникнення Ігоря Комарова на Балі?