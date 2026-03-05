Речник поліції Балі Аріасанді повідомив, що лабораторні дослідження, проведені в Національному центрі судово-медичної експертизи поліції в Джакарті, показали збіг ДНК-профілю знайдених частин тіла з генетичними зразками, наданими батьками жертви. Про це написало видання Jakarta Globe.
До теми Хлопець блогерки Єви Мішалової зник на Балі: все, що відомо про ймовірне вбивство Ігоря Комарова
Людські рештки жителі Балі вперше виявили 26 лютого поблизу пляжу Кетевел в окрузі Гіаньяр. Під час подальших пошуків уздовж річки та узбережжя знайшли інші частини тіла – голову, тулуб, руки та ноги. Через сильне розкладання впізнати тіло візуально було неможливо, тому слідчі відправили шість зразків кісткової тканини до національної судово-медичної лабораторії для ДНК-аналізу. Результати підтвердили, що рештки належать 28-річному українцю Ігорю Комарову, який раніше вважався зниклим безвісти.
До цього лабораторні тести підтвердили, що ДНК матері Ігоря Комарова збігається зі слідами крові, знайденими на віллі в районі Табанан. Існує припущення, що Комарова там утримували, катували й там же він записував відео, які пізніше опублікували в соціальних мережах від його імені. Біля вілли також знайшли автомобіль Avanza зі слідами крові. Цією автівкою, імовірно, перевозили чоловіка.
Поліція Балі заявила, що розслідування триває, щоб повністю з'ясувати роль кожного підозрюваного та встановити мотив ймовірного викрадення та вбивства.
Що відомо про зникнення Ігоря Комарова на Балі?
- У 20-их числах лютого в мережі почала поширюватися інформація про нібито викрадення Ігоря Комарова чеченцями на Балі.
- У телеграм-каналах з'явилися відео, на яких чоловік, який називає себе Комаровим, просить фінансової та медичної допомоги. Хлопець розповів, що викрадачі вимагають 10 мільйонів гривень, і що він отримав серйозні травми. Наразі невідомо, чи ці матеріали справжні.
- В іншому відео Комаров розповів, що разом з другом Єрмаком Петровським з 2021 році був власником одного із шахрайських кол-центрів і розкрив подробиці про їхню роботу й працівників. Відомо, що Єрмака Петровського також викрали на Балі, проте йому вдалося втекти.
- Як заявив друг Комарова, інцидент стався поблизу селища Джимбарану, коли він із друзями тренувався їздити на мотоциклах по нерівній місцевості.
- Після повідомлень про викрадення українця на Балі провели поліцейський рейд, але слідів викрадачів не знайшли. Також правоохоронці допитали 10 свідків, оглянули місце інциденту й зібрали докази.
- Дівчина Комарова, Єва Мішалова, ніяк не коментує інцидент. Однак її сестра Есті Рогова повідомила, що Єва у безпеці.