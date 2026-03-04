Усе почалось з того, що у лютому у телеграм-каналах опублікували відеозвернення Ігоря, на обличчі якого були синці, де він повідомив, що його вивезли в іншу країну, а до організації викрадення нібито залучена "дуже серйозна організація". 24 Канал розповість деталі справи, а також перші результати розслідування поліції.

Ігоря Комарова викрали на Балі – що про це відомо?

На відео чоловік розповів, що йому відрубали кінцівки, він зазнав численних травм, а також попросив 10 мільйонів доларів – викрадачі нібито вимагали за його звільнення саме таку суму грошей.

За словами Комарова, ролик записано 19 лютого.

Тоді у мережі поширились чутки, що Ігор – син кримінального авторитета, а його викраденням займались чеченці. Паралельно йшлось, що сталось ще одне викрадення. Жертвою, ймовірно, став Єрмак Петровського, за неофіційною інформацією, йому вдалось втекти.

За якийсь час з'явилось друге відео Комарова. Там він розповів про роботу шахрайських кол-центрів, які обманювали громадян Росії, зазначивши, що разом із Єрмаком Петровським були власниками одного з таких центрів з 2021 року.

Ці кол-центри, за словами чоловіка, діяли під "кришуванням" окремих осіб і посадовців, зокрема Олександра Петровського. Також, за словами Комарова, безпеку кол-центрам надавали співробітники СБУ та нинішній голова Одеської ОДА Сергій Лисак.

Сам Єрмак Петровський фігурує у справі про збройний напад у Дніпрі.

Тоді ця історія виявилась для публіки неоднозначною. Припускали, що скандал вигаданий, а його використовують як інструмент для розкрутки профілю блогерки Єви Мішалової.

Зазначимо, що Єва досі не виходила на зв'язок із приводу цієї справи. Однак замість неї це зробила її рідна сестра Есті. Вона написала, що дівчині зараз "дуже важко" й просить не турбувати у такий час.

Сестра Єви Мішалової прокоментувала викрадення хлопця дівчини / Скриншот з інстаграм-сторіс

22 лютого з'явилось нове відео з чоловіком. На цей момент інформація про викрадення не була підтверджена жодними відповідними службами.

У ролику Ігор звернувся до Єви й попросив не вірити чуткам, що він мертвий.

Мене ніхто не знайде. Я тебе дуже прошу: мені потрібна медична допомога. У мене починається зараження. Поговори зі своїми рідними. Мене ніхто не збирається вбивати. Часу дуже і дуже мало,

– каже Ігор Комаров у ролику.

Комаров продемонстрував перебинтовану кінцівку й сказав, щоб скинули викрадач кошти, бо досі на рахунок не впало ні цента.

Через два дні після публікації згаданого відео на Балі поліція провела пошуки нібито викраденого 28-річного Ігоря Комарава. За словами правоохоронців, рейд проводився з використанням автомобілів і мотоциклів з метою обмежити пересування викрадачів.

За результатами роботи, "жодних слідів викрадачів, які втекли до Гіаняра, не було знайдено".

25 лютого видання Kompas написало, що керівник відділу зв'язків з громадськістю поліції Балі зробив заяву, що поліцію округу Південна Кута повідомили про інцидент ще ввечері в неділю, 15 лютого. Заявником був друг Ігоря, а не його дівчина Єва.

За його словами, Комаров разом із двома друзями тренувалися їздити на мотоциклах по нерівних місцевостях. Дорогою один з друзів помітив, що Ігор та його друг зникли. Він дізнався, що на них начебто напали невідомі люди. Друг Комарова намагався самостійно знайти товариша, але виявив тільки його мобільний телефон, сумку й гаманець.

Єва Мішалова й Ігор Комаров / Фото з інстаграму блогерки

Зауважимо, що дівчина вимкнула можливість коментування відео й фото на своїй сторінці в інстаграмі саме під контентом із Балі.

Яка реакція МЗС України на ймовірне викрадення двох громадян?

У пресслужбі Міністерства закордонних справ повідомили, що офіційних підтверджень від місцевих органів не було. У заяві йдеться, що коли у мережі поширювались відео з Ігорем, то жодних заяв від родичів, правоохоронних органів чи інших установ не надходило.

Дипломати відправили запити до інших місцевих установ та зв'язались з адвокатом можливого постраждалого. Однак той зазначив, що його клієнт залишив Індонезію.

Стосовно другого чоловіка – інформація теж не надходила.

Розчленоване тіло й результати ДНК-експертизи

27 лютого місцева преса написала, що на острові було знайдено розчленоване тіло. На момент огляду поліція не могла встановити особу жертви.

У заяві йшлось, що слідчі співпрацюють з консульством України, щоб зібрати зразки ДНК "у матері громадянина України з ініціалами І.К". Ймовірно, йдеться про Ігоря Комарова.

Однак, чи не найважливіша деталь – на тілі чоловіка були татуювання, на місці огляду слідчі виявили татуювання у вигляді римського годинника на руці жертви.

Місце, де знайшли розчленоване тіло / Фото Dok. Polres Gianyar

Судово-медична експертка заявила, що жертва померла понад три дні тому. Проте команда судово-медичних експертів не змогла провести візуальну ідентифікацію через розкладання частин тіла. Вони також не змогли визначити стать, тому очікували запитів від поліції на проведення зовнішнього огляду, розтину та аналізу ДНК.

3 березня ДНК-експертиза підтвердила збіг зразків ДНК матері українця Ігоря Комарова зі слідами, знайденими на віллі та в автомобілі, який, ймовірно, використовували для перевезення жертви.

У правоохоронців є підстави припускати, що жертву доставили на цю віллу й, можливо, утримували у полоні та катували. Також біля вілли слідчі виявили автомобіль Avanza, де знайшли сліди крові.

Поліція мала надіслати зразки тканин частин тіла, знайдених раніше, на судово-медичну експертизу до Національного штабу поліції в Джакарті для аналізу ДНК.

Відомо, що правоохоронці розшукують шістьох іноземних громадян Росії та України, які наразі мають статус підозрюваних у цій справі.

Сестра Єви Мішалової записала відео, що днями має вийти влог на ютубі й зазначила, що "про ті страшні події" вона дізналась з преси.

Наразі інших деталей справи немає. Очікується, що поліція опублікує звіти інших експертиз, можливо, зможе затримати підозрюваних у справі й висуне перші обвинувачення.