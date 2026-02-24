Що відомо про Мішалову та нібито викрадення її хлопця – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Хто така Єва Мішалова?

Єва Мішалова має сестру-близнючку Есті Рогову, з якою разом знімає контент. Вони народилися у Дніпрі в єврейській родині. Дівчата стали популярними завдяки тіктоку, їхній акаунт вже налічує понад 230 тисяч підписників.

Єва та Есті ведуть лайфстайл блог. Сестри розповідають про своє гламурне життя, подорожі, єврейські традиції тощо. Сторінка Мішалової в інстаграмі налічує понад 170 тисяч читачів, а Рогової – понад 130 тисяч читачів.

Єва Мішалова та Есті Рогова / Фото з інстаграму блогерок

До речі, соціальні мережі також активно ведуть мама, бабуся та тітка блогерок – Ольга, Аліна та Софія. Помітно, що родина є доволі дружною, вони часто знімають спільний контент.

Єва та Есті з мамою та бабусею / Фото з інстаграму блогерок

Особисте життя Єви Мішалової

У лютому 2025 року Єва оголосила про розлучення з чоловіком, Левом Мішаловим. Вони були разом 9 років. Блогерка не повідомила, що стало причиною розриву, і зазначила, що більше не підійматиме цю тему в блозі.

Гадала, що наше розлучення неможливе, хоча життя грає з нами злі жарти. Сподіваюсь, що цей жарт на краще,

– написала вона.

У 2024 році в інтерв'ю Єві Коршик Мішалова розповідала, що вони з Левом познайомилися у дитячому садку, а також разом навчалися у школі. Блогерка зізнавалась, що з дитинства хотіла одружитися з хлопцем.

Єва вийшла заміж за Мішалова у 20-річному віці. Йому ж на той момент було 19 років. Весілля парі влаштували батьки – Єва каже, що у єврейських родинах так заведено.

За інформацією ЗМІ, Лев Мішалов родом із Дніпра та є сином відомого місцевого бізнесмена та девелопера Дмитра Мішалова. Він нібито працював менеджером з продажів і надавав будівельні послуги.

Також за чутками брат Лева, В'ячеслав, причетний до корупційних схем у Дніпрі. Він – бізнесмен і нібито колишній народний депутат та секретар Дніпровської міськради.

Важливо! Редакція 24 Каналу не може стверджувати, що інформація про колишнього чоловіка Єви Мішалової та його родину є правдивою.

Лев Мішалов / Фото з сайту Ukrnews.live

Що відомо про нібито викрадення хлопця блогерки?

Нещодавно у телеграм-каналах з'явились повідомлення, що хлопця Єви Мілашової, Ігоря Комарова, нібито викрали чеченці на Балі. В опублікованому відео чоловік говорить, що йому відрубали деякі кінцівки, поламали ноги та ребра, пробили грудну клітку. Він попросив у батьків виплатити викрадачам 10 мільйонів доларів.

Ходять чутки, що Комаров – син кримінального авторитета. Згодом у мережі з'явилось відео, де чоловік розповів про роботу шахрайських кол-центрів, які обманювали росіян. За словами Ігоря, він разом із Єрмаком Петровським з 2021 році був власником одного із них та отримував половину прибутку.

Для довідки! Єрмак Петровський – син дніпровського бізнесмена Олександра Петровського, відомого під прізвиськом "Нарік". Є інформація, що його нібито теж викрали, але чоловіку вдалося втекти.

Єва Мішалова та Ігор Комаров / Фото з інстаграму блогерки

Згодом у мережі поширили ще одне відео з Комаровим, де він звертається до Мішалової. Чоловік говорив, що йому потрібна медична та фінансова допомога.

Варто зауважити, що закарпатський журналіст Віталій Глагола перевірив історію з викраденням на Балі та повідомив, що вона викликає сумніви. Сама ж Єва Мішалова досі не прокоментувала ситуацію. Проте Есті розповіла, що її сестрі зараз дуже важко, і зауважила, що блогерка у безпеці.

Учора видання CNN Indonesia повідомило, що на Балі поліція провела рейд після інформації про викрадення Комарова. В операції брали участь десятки співробітників відділу кримінальних розслідувань.

Рейд відбувся на кордоні Гіаняра, зокрема на перехресті шосе Тулікуп-Сідан. Під час операції було обшукано 120 автомобілів та 50 мотоциклів. Однак результати були марними. Жодних слідів викрадачів, які втекли до Гіаняра, не було знайдено,

– заявили в поліції.

Водночас поліція продовжуватиме планові патрулювання, щоб забезпечити безпеку та порядок.