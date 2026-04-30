Акторка розповіла, які в неї з ними стосунки. Про це Наталка Денисенко сказала в програми "Тур зірками", яка виходить на ютуб-каналі "Радіо Люкс".

У Юрія Савранського від стосунків з жінкою на ім'я Марлена є син і донька. Наталка Денисенко розповіла, що спілкується онлайн з сином коханого.

Дуже його люблю (сина Юрія Савранського, – 24 Канал) і взагалі люблю Юриних діток. Я б дуже хотіла, щоб вони приїжджали до нас і з ними більше проводити часу, але поки що немає такої можливості,

– сказала акторка.

Водночас донька Юрія не йде на комунікацію з його новою обраницею. Денисенко вважає, що для цього ще зарано. При цьому вона зазначила, що дівчина охоче приймає від неї подарунки.

Син Наталки Денисенко, Андрій, від шлюбу з колишнім чоловіком Андрієм Федінчиком, має хороші стосунки з новим обранцем мами.

Зауважимо, що попри розлучення, Наталка Денисенко та Андрій Федінчик зберегли контакт заради спільної дитини. За словами акторки, за можливості Андрій щодня вранці приходить, щоб відвести дитину до школи. Про це Наталка розповіла у коментарі "ТСН. Гламур".

Що відомо про стосунки Наталки Денисенко та Юрія Савранського?

Упродовж декількох місяців у мережі ходили чутки про те, що акторка перебуває у стосунках із Юрієм Савранським. Сама Наталка Денисенко ці чутки не коментувала, однак пару неодноразово бачили разом – на концертах, у закладах та під час кінозйомок.

Згодом закохані перестали приховувати свої стосунки та підтвердили роман. Тепер вони відкрито з'являються разом на публіці й діляться спільним контентом у соцмережах.

Колишній чоловік Наталки Денисенко заявляв, що вона зраджувала його зі Савранським. Водночас сама Наталка Денисенко заперечувала чутки про зради та зазначила, що їхнє розлучення з Федінчиком не пов'язане із появою в її житті нових стосунків.

Акторка в програмі "Ранок у великому місті" розповіла, що зараз не поспішає з весіллям. За її словами, Юрій не проти швидше перейти до серйозніших кроків у стосунках і навіть думає про дітей, однак вона наразі хоче залишити все у спокійному темпі та просто насолоджуватися стосунками.