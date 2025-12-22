Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Аліни Доротюк.
Андрій Федінчик розповів, що на початку січня відчув, що дружина "вже не з ним". Чоловік запитав у Денисенко, чи закохалася вона в когось іншого, на що акторка відповіла заперечно.
Згодом Андрій і Наталка ухвалили рішення про розлучення. Актор зазначив, що хотів зберегти сім'ю, доки не дізнався "всієї правди". Приблизно через 1-2 тижні близька людина з оточення Денисенко розповіла йому, що вона вже довгий час перебуває в інших стосунках. Федінчик каже, що про це вже знали всі, крім нього.
Навіть дружина того чоловіка, з яким у неї були стосунки. Я набрав його дружину, ми зідзвонилися і досі спілкуємося. Вона підтвердила, що знає про їхні стосунки,
– поділився Андрій.
Актор зізнався, що для нього ця ситуація стала "величезним ударом".
Згодом Федінчик поділився, що чоловік, про якого він говорить, – це Юрій Савранський. Андрій стверджує, що їхній з Денисенко роман розпочався ще до того, як вона заявила про розлучення.
Мені сказали люди, що це було ще з літа 2024 року,
– додав Федінчик.
До речі, Наталка Денисенко вже відреагувала на інтерв'ю колишнього чоловіка. "Дуже рада, що нарешті Андрій має можливість виговоритися!", – написала вона в коментарях під дописом Доротюк.
Коли Денисенко і Савранський оголосили про стосунки?
Нагадаємо, що чутки про роман Денисенко і Савранського ходили в мережі вже давно. Крім того, їх неодноразово бачили на публіці разом, зокрема Наталку і Юрія "застукали" в обіймах.
Згодом стало відомо, що бізнесмен також подав на розлучення з дружиною. У шлюбі Юрія та Марлени народилися син і донька.
В інтерв'ю Маші Єфросиніній, яке вийшло 12 грудня, Наталка заявила, що не зраджувала Федінчику. Також акторка відмовилась коментувати чутки про роман з Савранським.
Проте після виходу інтерв'ю бізнесмен публічно зізнався у коханні Денисенко. Крім того, нещодавно Юрій був присутній на святкуванні дня народження Денисенко.