Далі продовжив навчатись у консерваторії, а вже у 1973 році став лауреатом Всесвітнього фестивалю молоді, який проходив у Берліні. 24 Канал розповість, що відомо про життя Івана Поповича, як він постраждав від російських окупантів і як живе зараз.

Може зацікавити У тіктоці завірусилась пісня 1970-х років – "Білий сніг"

Якою була кар'єра Івана Поповича?

Іван Попович був частиною колективу "Арніка", у 1976 році разом із Віктором Морозовим створили ВІА "Ватра". З 1982 – 1987 – був солістом Київського мюзик-холу.

Іван Попович у молодості / Фото з фейсбуку співака

Наприкінці 1980-х років Попович випустив декілька відомих хітів: "Василина", "Розлук не буде" та "Карпатське весілля".

Іван Попович – "Розлук не буде": дивіться відео онлайн

У 1990 році співаку дали звання народного артиста, згодом він отримав орден "За заслуги" III ступеня. У 2000-х роках Іван Попович працював у коледжі мистецтв при Університеті культури Михайла Поплавського, а згодом почав керувати Театрально-видовищною агенцією Мінкульту.

До слова! Колись саме цей артист пророкував Михайлу Хомі (Дзідзьо) велике майбутнє. Співаки навіть випустили дві спільні пісні, однак сьогодні Попович не хоче мати нічого спільного з Хомою. Це сталось через те, що вони мали мати спільний концерт у Львові, однак Михайло обманув старого друга, сказавши, що його літак перенесли, та Іван потім дізнався, що у нього був зовсім інший концерт в іншому кінці Америки.

Особисте життя

Про приватне життя артиста відомо не так багато. Перша дружина – Оксана. Подружжя жило у Львові, а згодом переїхало до Києва. Родина жиле у невеликій квартирі, що не подобалось жінці. Зрештою вона повернулась до Львова та подала на розлучення.

Згодом Іван зустрів друге кохання. Обраниця народила йому доньку Соломію. Сьогодні народний артист вже у статусі дідуся, бо має двох онуків – Івана та Софію.

Іван Попович з онуками / Фото з фейсбуку співака

Іван Попович постраждав від рук російських окупантів

У перші дні повномасштабної війни російський танк був на подвір'ї співака у селі Мила, що під Києвом.

Мені половину даху знесло, будинок уже відремонтували, але жити там поки що не можна. А в сусіда взагалі хату розбило, тільки паркан залишився. У мене половину паркану знесло,

– розповідав Іван Попович.

Пощастило, що народний артист у той час був не дома, а на гастролях. Рік тому співак казав, що наразі у цьому будинку жити не можна.

Де зараз Іван Попович?

Нагадаємо, що у п'ятницю, 12 грудня, помер Степан Гіга. Він товаришував з Іваном Поповичем. На похороні співака майже не було нікого із зірок сучасного шоубізнесу. У новому інтерв'ю виконавець розповів, що приходив на прощання у Львові зі Степаном Петровичем у неділю. Він був разом із дружиною.

А на похорон пішла тільки його дружина, однак Івана Поповича не було.

Як відомо, виконавець є художнім керівником Державного театрально-видовищного агентства. Народний артист розповідав, що є не бідною людиною й заробляє так, щоб його сім'я не голодувала. Також Попович розказував, що в одній з його квартир у Києві живе сім'я військового, а для ЗСУ він передав свій джип.

Раніше ми розповідали, що відомо про пісню Степана Гіги, яка вийшла перед його смертю.