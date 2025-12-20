І це зовсім не погано, а навпаки – добре. Цього разу об'єктом уваги стала пісня "Білий сніг". Її мало хто чув сьогодні, однак вона поступово набирає популярності, пише 24 Канал.

Слова до пісні написав М.Ткач, а музику – О.Білаш. Композицію у дуеті співають Олександр Таранець і Петро Ретвицький.

"Білий сніг" – лірична й мелодійна пісня про чекання, спогади й любов, що нагадує про відсутність коханої людини.

У тексті описується, як у саду замість очікуваної зустрічі з коханою раптом випадає ранній сніг на зеленому листі, який символізує тугу, сум і надію на повернення другої половинки.

У тіктоці користувачі створюють атмосферні ролики з давніми знімками про зиму, чим наштовхують на ностальгічні моменти.

А хтось навіть самостійно виконує пісню.

Для довідки! Олександр Михайлович Таранець – видатний український баритон і естрадний співак XX ст. Він був одним із перших виконавців багатьох популярних українських пісень; його репертуар включає як народні, так і сучасні твори. Петро Ретвицький – український співак і естрадний виконавець, який багато співпрацював з Олександром Таранцем у концертних програмах та записах. Разом вони виконували ліричні та народно-естрадні пісні, формуючи популярний дует у своєму музичному середовищі.