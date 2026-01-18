Трек виконує артист Олексій Буднік, автор слів – В'ячеслав Кукоба, а музика має народні мотиви. Детальніше про новий тренд у тіктоці – далі в матеріалі 24 Каналу.
"Зустрів троянду" звучить легко, весело та ритмічно. Під цей трек хочеться танцювати. Саме ця невимушеність і динамічність пісні швидко підкорили аудиторію.
Під пісню "Зустрів троянду" знімають ліпсінги вдома, в школі й співають її просто на вулиці.
Зустрів троянду, вона цвіла. В моєму серці, вона жила. Зірвати квітку я так хотів. Та не побачив її шипів,
– звучить в композиції.
До речі, користувачі зазначають, що тепер хочуть, аби ця пісня звучала на їхньому весіллі.
Всього в тіктоці під звук "Зустрів троянду" зняли вже понад 14,5 тисяч роликів.
Що відомо про Олексія Будніка, який співає тік-ток хіт "Зірвав троянду"?
Співак родом з села Калинівка Житомирської області.
Олексій народився незрячим, та завдяки наполегливості батьків і хірургічному втручанню йому вдалося відновити зір.
Любов до співу він успадкував від бабусі Єви, з якою ще з дитинства виконував народні пісні.
Згодом почав виступати в школі, у клубах навколишніх сіл і в районному Будинку культури.
Після школи Олексій вступив до Житомирського коледжу культури й мистецтв імені І. Огієнка на хорове відділення, співав у народному хорі та естрадному колективі.
Вищу освіту артист здобув в Житомирському Державному Університеті імені І. Франка. Після закінчення вишу він став солістом ансамблю національного обряду "Родослав". До того ж активно розвивав сольну кар'єру.
Серед відомих синглів Олексія – "Горличка", "Вербонька", "Не забудь" та багато інших.
Від початку повномасштабної війни співак зосередився на благодійній діяльності на підтримку Збройних сил України. За цей час було організовано понад 150 виступів.
Також відомо, що у 2024 році він став викладачем Житомирського фахового коледжу культури і мистецтв імені І. Огієнка.