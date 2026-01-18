Трек исполняет артист Алексей Будник, автор слов – Вячеслав Кукоба, а музыка имеет народные мотивы. Подробнее о новом тренде в тиктоке – далее в материале 24 Канала.
"Зустрів троянду" звучит легко, весело и ритмично. Под этот трек хочется танцевать. Именно эта непринужденность и динамичность песни быстро покорили аудиторию.
Под песню "Зустрів троянду" снимают липсинги дома, в школе и поют ее прямо на улице.
Зустрів троянду, вона цвіла. В моєму серці, вона жила. Зірвати квітку я так хотів. Та не побачив її шипів,
– звучит в композиции.
Кстати, пользователи отмечают, что теперь хотят, чтобы эта песня звучала на их свадьбе.
Всего в тиктоке под звук "Зустрів троянду" сняли уже более 14,5 тысяч роликов.
Что известно об Алексее Буднике, который поет тик-ток хит "Зустрів троянду"?
- Певец родом из села Калиновка Житомирской области.
- Алексей родился незрячим, но благодаря настойчивости родителей и хирургическому вмешательству ему удалось восстановить зрение.
- Любовь к пению он унаследовал от бабушки Евы, с которой еще с детства исполнял народные песни.
- Впоследствии начал выступать в школе, в клубах окрестных сел и в районном Доме культуры.
- После школы Алексей поступил в Житомирский колледж культуры и искусств имени И. Огиенко на хоровое отделении, пел в народном хоре и эстрадном коллективе.
- Высшее образование артист получил в Житомирском Государственном Университете имени И. Франко. После окончания вуза он стал солистом ансамбля национального обряда "Родослав". К тому же активно развивал сольную карьеру.
- Среди известных синглов Алексея – "Горличка", "Вербонька", "Не забудь" и многие другие.
- С начала полномасштабной войны певец сосредоточился на благотворительной деятельности в поддержку Вооруженных сил Украины. За это время было организовано более 150 выступлений.
- Также известно, что в 2024 году он стал преподавателем Житомирского профессионального колледжа культуры и искусств имени И. Огиенко.