Трек исполняет артист Алексей Будник, автор слов – Вячеслав Кукоба, а музыка имеет народные мотивы. Подробнее о новом тренде в тиктоке – далее в материале 24 Канала.

"Зустрів троянду" звучит легко, весело и ритмично. Под этот трек хочется танцевать. Именно эта непринужденность и динамичность песни быстро покорили аудиторию.

Под песню "Зустрів троянду" снимают липсинги дома, в школе и поют ее прямо на улице.

Зустрів троянду, вона цвіла. В моєму серці, вона жила. Зірвати квітку я так хотів. Та не побачив її шипів,

– звучит в композиции.

Кстати, пользователи отмечают, что теперь хотят, чтобы эта песня звучала на их свадьбе.



Всего в тиктоке под звук "Зустрів троянду" сняли уже более 14,5 тысяч роликов.

Что известно об Алексее Буднике, который поет тик-ток хит "Зустрів троянду"?